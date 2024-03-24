Некоторые территории Украины могут уйти под воду: какая причина

Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории. Об этом она сообщила журналистам "Телеграфа".

Глобальное потепление в мире (фото из открытых источников)

"Это поселки, туристические зоны, объекты инфраструктуры и разного типа хозяйствования, заповедники и экологически опасные объекты. В Украине есть исследователи, которые занимались этим вопросом. Когда это произойдет, будет зависеть от темпов глобального потепления. А они уже превосходят ожидания десятилетней вероятно, мы этого не застанем, а наши дети и внуки, вполне возможно, станут свидетелями этих изменений", — подчеркивает Палагнюк.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений.

"Средняя глобальная температура повысилась за 1,45 °С. Хочу напомнить, что в 2015-м страны-подписанты Парижского соглашения и Украина в том числе договорились сократить выбросы парниковых газов, чтобы не допустить повышения глобальной температуры более чем на 1,5 °С". . Цель была поставлена до 2030 года. Очевидно, в 2024-м мы имеем все шансы перейти этот порог", — отмечает синоптик.

Она продолжила, что когда глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым.

"Ну и что, — скажете вы, — будем выращивать бананы". А вот и нет. Глобальное потепление и изменение климата — это не об экзотических фруктах на Полесье. Это о сильной жаре, затяжных засухах, лесных пожарах, чрезвычайных ливнях, наводнения и потопы. А вместе с этим — дефицит воды и пищи, климатические беженцы", — предостерегает Палагнюк.

При этом людям нужно воспринимать изменение климата как стихийную беду и адекватно на это реагировать.

"Вода в мировом океане еще никогда не была такой теплой, а из-за таяния ледников ее уровень никогда не был таким высоким. Морской лед на полюсах тает с небывалой скоростью, а он чрезвычайно важен для климата, потому что бережет от таяния материковые ледники. Когда начнут таять и они, уровень океана поднимется еще выше и под воду попадает все больше низинных территорий материков", — завершила синоптик.

Напомним, что "Комментарии" писали о меняющейся весне в Украине.