Начало недели будет страшным: озвучена срочная угроза для кржного.

Новая неделя на Земле начнется относительно спокойно – на 6 апреля не прогнозируются магнитные бури. По данным портала meteoagent, сегодняшний Кр-индекс не превысит отметку 4, тогда как даже самая слабая буря начинается с уровня 5. Это означает, что влияние геомагнитных колебаний на самочувствие и технические системы будет минимальным.

В то же время Британская геологическая служба предупреждает о возможной активности геомагнитного поля из-за произошедшего на Солнце коронального выброса в выходные дни. Хотя магнитных бурь на Земле пока не наблюдается, этот процесс может привести к незначительным колебаниям в ближайшие часы.

Новое исследование астрономов пролило свет на источники солнечных вспышек и корональных выбросов, оказывающих непосредственное влияние на магнитные бури. Выявлено, что основной двигатель формирования магнитных полей расположен на глубине около 200 тысяч километров под поверхностью Солнца. Речь идет о тахоклине – переходной области между радиационным слоем и конвективной оболочкой звезды. Именно в этой зоне возникают мощные магнитные поля, которые впоследствии появляются в виде солнечных пятен, вспышек и геомагнитных бурь на нашей планете.

Исследование показало, что в недрах тахоклины формируются вращающиеся потоки плазмы с характерным "бабочкообразным" рисунком, повторяющим 11-летний солнечный цикл. Изменения из глубины Солнца доходят до его поверхности с задержкой в несколько лет, что позволяет астрономам предвидеть активность Солнца более точно и прогнозировать возможные геомагнитные колебания на Земле.

