На Украину надвигается пылевая буря: сколько она будет продолжаться

Из Европы в Украину следует волна загрязненного воздуха. Первыми ее ощутят западные области, а впоследствии вредные примеси распространятся глубже в страну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мониторинговый сайт Ventusky.

Пылевая буря надвигается на Украину

Атмосферная ситуация будет оставаться напряженной с 20 по 22 марта.

Загрязненный воздух будет поступать из Европы и первыми пострадают западные регионы. Постепенно оно распространится и в глубь Украины.

Худшая обстановка прогнозируется на Житомирщине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что столица Украины вошла в список городов с лучшими показателями качества воздуха по версии IQAir World Air Quality Report 2024. Киев занял 33 место, оказавшись в "зеленой зоне" рядом с Токио, Ригой и Веной.

Согласно IQAir World Air Quality Report 2024 среднегодовая концентрация твердых частиц PM 2,5 в Киеве составила 9,4 мкг на метр кубический. Это один из ключевых показателей чистоты воздуха, ведь мелкодисперсная пыль PM 2,5 может глубоко проникать в легкие и влиять на здоровье людей. Благодаря этому результату Киев опередил многие мегаполисы, известные своей экологической политикой.

Украинская столица разместилась в рейтинге между Амстердамом и Кито. Киев занял 33-е место в рейтинге столиц по показателям качества воздуха Всего в исследовании IQAir World Air Quality Report 2024 была проанализирована 121 столица мира.