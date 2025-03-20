logo

BTC/USD

85810.80

ETH/USD

2014.14

LTC/USD

92.80

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология На Украину надвигается пылевая буря: сколько она будет продолжаться
commentss НОВОСТИ Все новости

На Украину надвигается пылевая буря: сколько она будет продолжаться

Волна загрязненного воздуха следует из Европы на Украину

сегодня, 08:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Из Европы в Украину следует волна загрязненного воздуха. Первыми ее ощутят западные области, а впоследствии вредные примеси распространятся глубже в страну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мониторинговый сайт Ventusky.

На Украину надвигается пылевая буря: сколько она будет продолжаться

Пылевая буря надвигается на Украину

Атмосферная ситуация будет оставаться напряженной с 20 по 22 марта.

Загрязненный воздух будет поступать из Европы и первыми пострадают западные регионы. Постепенно оно распространится и в глубь Украины.

Худшая обстановка прогнозируется на Житомирщине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что столица Украины вошла в список городов с лучшими показателями качества воздуха по версии IQAir World Air Quality Report 2024. Киев занял 33 место, оказавшись в "зеленой зоне" рядом с Токио, Ригой и Веной.

Согласно IQAir World Air Quality Report 2024 среднегодовая концентрация твердых частиц PM 2,5 в Киеве составила 9,4 мкг на метр кубический. Это один из ключевых показателей чистоты воздуха, ведь мелкодисперсная пыль PM 2,5 может глубоко проникать в легкие и влиять на здоровье людей. Благодаря этому результату Киев опередил многие мегаполисы, известные своей экологической политикой.

Украинская столица разместилась в рейтинге между Амстердамом и Кито. Киев занял 33-е место в рейтинге столиц по показателям качества воздуха Всего в исследовании IQAir World Air Quality Report 2024 была проанализирована 121 столица мира.

                                                                                                                                                                       



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ventusky.com/?p=48.7;29.2;5&l=pm25
Теги:

Новости

Все новости