На фоне тревожных сообщений о распространении саранческих насекомых в южных регионах Украины, в Ивано-Франковской области решили действовать на опережение. Здесь заработал специальный контакт-центр, призванный обеспечить оперативный мониторинг ситуации, профессиональную поддержку и быстрое реагирование в случае выявления потенциальной угрозы.

На Прикарпатье угроза саранчи

Хотя последние 60 лет на Прикарпатье не фиксировали масштабного распространения саранчи, областные власти призывают граждан оставаться бдительными. В случае подозрения на появление опасных насекомых следует немедленно обращаться к специалистам через созданный контакт-центр. Это позволит быстро подтвердить или опровергнуть угрозу, а также принять меры по защите сельскохозяйственных угодий.

Специалисты Госпродпотребслужбы обращают внимание на необходимость отличать вредную серую саранчу от безвредных зеленых кузнечиков. Основное отличие – цвет и длина усиков: у саранчи они короткие, тогда как у кузнечиков – длинные. В отличие от саранчи, лошадки не представляют угрозы для урожая.

Власти области подчеркивают: пока нет оснований для паники, однако важно оставаться информированными и внимательными, чтобы не допустить возможного распространения опасного вредителя. Контакт-центр работает в круглосуточном режиме и готов предоставить всю необходимую информацию населению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что еще до полномасштабного вторжения в Украину ситуация с ВИЧ в России была крайне неблагоприятной. Но именно СВО стала катализатором подлинного эпидемического взрыва. По официальным данным Минобороны РФ, уже в первый год войны обнаружение ВИЧ среди военнослужащих выросло в 40 раз.