Министерство агрополитики оскандалилось из-за заявления о заморозках

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Лиля Воробьева
Недавние весенние заморозки не будут представлять серьезную угрозу для урожая основных сельскохозяйственных культур в Украине. По словам первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, погодные условия начала апреля — в частности, неделю с минусовыми температурами — не нанесли серьезного ущерба, ведь большинство площадей на тот момент еще не были засеяны или еще не дали лестницы.
Тарас Высоцкий (фото из открытых источников)
Вместе с тем, по словам Высоцкого, последняя волна холодов могла негативно повлиять на уже активно развивавшиеся культуры. В частности, есть сообщения от аграриев из Днепропетровской и Черкасской областей о потенциальных потерях ярового ячменя и озимого рапса. Окончательную оценку последствий можно будет сделать только через несколько дней.
На эти заявления в социальных сетях отреагировали с недоверием. Один из пользователей пишет: "Не повлияют только в мозгу дурака". Другой добавляет: "На его личный урожай может и не повлиять, а на моем участке уже многое померзло и урожая в этом году уже не будет". Также пользователи вспоминают о потерях среди плодовых: "На урожай пшеницы или кукурузы — может и нет, а вот персики, орехи, клубника — сильно пострадали".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, где и когда ждать до -5 градусов в Украине . В начале мая в Украине ожидается заметное понижение температуры в ночное время, местами возможны заморозки. Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". По его словам, на старте последнего месяца весны погодные условия над территорией Украины, а также в центральной и восточной Европе будут формировать антициклон и гребень высокого давления. Это означает, что существенных осадков не прогнозируется.В четверг и пятницу, 1–2 мая, на большинстве территории страны сохранится сухая погода. Лишь в отдельных районах западных и северо-восточных областей возможны небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 5 до 12 градусов. Однако в северных и западных регионах 2 мая возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе от 0 до -3 градусов.
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