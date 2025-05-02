Министерство агрополитики оскандалилось из-за заявления о заморозках

Недавние весенние заморозки не будут представлять серьезную угрозу для урожая основных сельскохозяйственных культур в Украине. По словам первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, погодные условия начала апреля — в частности, неделю с минусовыми температурами — не нанесли серьезного ущерба, ведь большинство площадей на тот момент еще не были засеяны или еще не дали лестницы.

Тарас Высоцкий (фото из открытых источников)

"На озимые культуры такая погода тоже не повлияла, потому что не всюду еще возобновилась вегетация после зимы", — прокомментировал чиновник во время брифинга.

Вместе с тем, по словам Высоцкого, последняя волна холодов могла негативно повлиять на уже активно развивавшиеся культуры. В частности, есть сообщения от аграриев из Днепропетровской и Черкасской областей о потенциальных потерях ярового ячменя и озимого рапса. Окончательную оценку последствий можно будет сделать только через несколько дней.

"Речь идет о прекращении вегетации и ослаблении растений, но нужно хотя бы неделю, чтобы понять, хватит ли у них сил на восстановление", — добавил Высоцкий. Он также отметил, что даже в случае отсутствия полной гибели посевов, на поврежденных участках урожайность будет ниже ожидаемой.

На эти заявления в социальных сетях отреагировали с недоверием. Один из пользователей пишет: "Не повлияют только в мозгу дурака". Другой добавляет: "На его личный урожай может и не повлиять, а на моем участке уже многое померзло и урожая в этом году уже не будет". Также пользователи вспоминают о потерях среди плодовых: "На урожай пшеницы или кукурузы — может и нет, а вот персики, орехи, клубника — сильно пострадали".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, где и когда ждать до -5 градусов в Украине . В начале мая в Украине ожидается заметное понижение температуры в ночное время, местами возможны заморозки. Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". По его словам, на старте последнего месяца весны погодные условия над территорией Украины, а также в центральной и восточной Европе будут формировать антициклон и гребень высокого давления. Это означает, что существенных осадков не прогнозируется.

В четверг и пятницу, 1–2 мая, на большинстве территории страны сохранится сухая погода. Лишь в отдельных районах западных и северо-восточных областей возможны небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 5 до 12 градусов. Однако в северных и западных регионах 2 мая возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе от 0 до -3 градусов.