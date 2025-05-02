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Министерство агрополитики оскандалилось из-за заявления о заморозках

Тарас Высоцкий во время брифинга заявил, что на озимые такая погода не повлияла

2 мая 2025, 23:35
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Лиля Воробьева

Недавние весенние заморозки не будут представлять серьезную угрозу для урожая основных сельскохозяйственных культур в Украине. По словам первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, погодные условия начала апреля — в частности, неделю с минусовыми температурами — не нанесли серьезного ущерба, ведь большинство площадей на тот момент еще не были засеяны или еще не дали лестницы.

Министерство агрополитики оскандалилось из-за заявления о заморозках

Тарас Высоцкий (фото из открытых источников)

"На озимые культуры такая погода тоже не повлияла, потому что не всюду еще возобновилась вегетация после зимы", — прокомментировал чиновник во время брифинга.

Вместе с тем, по словам Высоцкого, последняя волна холодов могла негативно повлиять на уже активно развивавшиеся культуры. В частности, есть сообщения от аграриев из Днепропетровской и Черкасской областей о потенциальных потерях ярового ячменя и озимого рапса. Окончательную оценку последствий можно будет сделать только через несколько дней.

"Речь идет о прекращении вегетации и ослаблении растений, но нужно хотя бы неделю, чтобы понять, хватит ли у них сил на восстановление", — добавил Высоцкий. Он также отметил, что даже в случае отсутствия полной гибели посевов, на поврежденных участках урожайность будет ниже ожидаемой.

На эти заявления в социальных сетях отреагировали с недоверием. Один из пользователей пишет: "Не повлияют только в мозгу дурака". Другой добавляет: "На его личный урожай может и не повлиять, а на моем участке уже многое померзло и урожая в этом году уже не будет". Также пользователи вспоминают о потерях среди плодовых: "На урожай пшеницы или кукурузы — может и нет, а вот персики, орехи, клубника — сильно пострадали".

Министерство агрополитики оскандалилось из-за заявления о заморозках - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, где и когда ждать до -5 градусов в Украине . В начале мая в Украине ожидается заметное понижение температуры в ночное время, местами возможны заморозки. Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". По его словам, на старте последнего месяца весны погодные условия над территорией Украины, а также в центральной и восточной Европе будут формировать антициклон и гребень высокого давления. Это означает, что существенных осадков не прогнозируется.

В четверг и пятницу, 1–2 мая, на большинстве территории страны сохранится сухая погода. Лишь в отдельных районах западных и северо-восточных областей возможны небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 5 до 12 градусов. Однако в северных и западных регионах 2 мая возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе от 0 до -3 градусов.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3988603-u-minagropolitiki-sprognozuvali-ak-zamorozki-vplinut-na-vrozaj.html
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