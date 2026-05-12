Магнитный шторм 12 мая: эксперты срочно предостерегли метеозависимых
Магнитный шторм 12 мая: эксперты срочно предостерегли метеозависимых

Во вторник, 12 мая, прогнозируется солнечная активность с К-индексом 2,7, что по международной шкале соответствует "зеленому" уровню

12 мая 2026, 09:10
Клименко Елена

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды обновили прогноз геомагнитной активности на ближайшие дни. По предварительным оценкам, существенных магнитных бурь в ближайшее время не предвидится, а ситуация на Солнце будет оставаться относительно стабильной.

Фото: из открытых источников

Во вторник, 12 мая, уровень солнечной активности составит К-индекс 2,7. Такой показатель относится к "зеленому" уровню по международной классификации и не несет серьезной угрозы для людей, систем связи или электронного оборудования.

Магнитные бури возникают в результате мощных солнечных вспышек и выбросов плазмы в космическое пространство. Когда заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем планеты, вызывая геомагнитные колебания разной силы. Именно эти процессы могут оказывать влияние как на технические системы, так и на самочувствие людей.

Уровень геомагнитной активности определяют по шкале К-индекса от 0 до 9. Если показатель превышает 5, буря считается сильной и получает "красный" уровень опасности. В такие периоды возможны сбои в работе спутниковых систем, GPS-навигаций, радиосвязей и мобильных сетей.

Даже слабые магнитные колебания иногда сказываются на здоровье метеозависимых людей. Чаще люди чувствуют головную боль, сонливость, усталость, раздражительность или перепады настроения. Особое внимание к своему состоянию врачи советуют уделять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с АД.  

Медики отмечают, что универсального лекарства от воздействия магнитных бурь нет. Для поддержания нормального самочувствия советуют высыпаться, избегать переутомления и стрессовых ситуаций, поддерживать аква баланс и больше времени проводить на свежайшем воздухе. При ухудшении состояния следует пользоваться препаратами, которые были назначены врачом ранее.  

"Комментарии" уже писали , что Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал обновленный прогноз по солнечной и геомагнитной активности на период 11-13 мая 2026 года.



