Магнитные бури 12-14 марта: что ждет Землю и как защититься
Магнитные бури 12-14 марта: что ждет Землю и как защититься

В ближайшее время не стоит ждать чрезмерной активности солнца

11 марта 2026, 14:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Центр прогнозирования космической погоды, действующий при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), обнародовал свежий прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 12 по 14 марта 2026 года.

Магнитные бури 12-14 марта: что ждет Землю и как защититься

Фото: из открытых источников

Геомагнитные бури определяются по специальной шкале К-индекса, который варьируется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее проявляется буря и тем заметнее ее влияние на людей, технику и системы связи.

В промежуток времени с четверга по субботу, то есть 12-14 марта, ожидается низкий уровень солнечной активности. К-индекс прогнозируется на уровне 1-2, что соответствует зеленому уровню по международной классификации. Это свидетельствует о стабильной магнитосфере Земли: магнитные колебания будут оставаться минимальными, а геомагнитные бури не предполагаются.  

При столь низкой активности обычно не возникает негативного влияния на здоровье людей. Также не наблюдаются серьезные перебои в работе электронной техники, навигационных систем, коммуникаций или энергосетей. Это означает, что ближайшие дни пройдут без риска для повседневной жизни и работы технологий, чувствительных к магнитным колебаниям.

  Следует учитывать, что прогнозы солнечной активности могут изменяться в краткосрочной перспективе. Специалисты обновляют данные примерно каждые три часа, что позволяет оперативно корректировать информацию о магнитосфере и возможных бурях. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, тогда как прогноз на несколько дней носит ориентировочный характер и может изменяться в зависимости от динамики солнечной активности.

Как уже писали "Комментарии", после относительно спокойного периода на Солнце ученые снова фиксируют повышение активности. В пятницу, 7 марта, на Земле уже начались геомагнитные возмущения средней интенсивности, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

 

 



