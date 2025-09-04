«Кровавая луна» накроет весь мир: когда можно увидеть явление

Уже в это воскресенье состоится одно из самых масштабных астрономических явлений – полное лунное затмение. Его смогут наблюдать около 7 миллиардов человек в разных уголках мира – от Океании до восточного побережья Америки. Луна постепенно исчезнет в тени Земли, а затем приобретет характерный красный оттенок. Именно поэтому такое явление называют "кровавым луной".

«Кровавая луна»

Во время затемнения спутник Земли сначала входит в полутень, когда часть солнечного света блокируется, и диск выглядит более тусклым. Далее следует фаза умбры – полной тени. В это время Луна темнеет, а впоследствии становится рубиново-красной. Это происходит потому, что солнечные лучи проходят сквозь атмосферу Земли, где рассеиваются. Именно этот процесс на рассвете или на закате делает небо красным, а днем – голубым.

Но на этот раз зрителей может ожидать еще одно редкое зрелище – голубая полоса по краю лунного диска. Она возникает благодаря озоновому слою в верхней стратосфере, поглощающему часть красного света, пропуская бирюзовые оттенки.

Полностью увидеть затмения смогут жители большей части Азии, Западной Австралии и Африки. Европа и Латинская Америка увидят явление отчасти. Лучше всего наблюдать за Луной в минуты перед наступлением полной фазы или сразу после нее – через бинокль или небольшой телескоп.

Астрономы отмечают: подобные явления не только дарят яркое шоу для наблюдателей, но и позволяют ученым лучше изучать атмосферу Земли и ее взаимодействие с солнечным светом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Офис Генпрокурора и СБУ разоблачили собственника и коммерческого директора одного из киевских предприятий, которые после начала полномасштабной войны наладили схему поставки продукции в РФ. Речь идет об оборудовании для производства упаковочных материалов из бумаги и картона, которое использовалось российскими государственными компаниями и предприятиями, связанными с военным сектором.