«Кровавая луна» накроет весь мир: когда можно увидеть явление

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Уже в это воскресенье состоится одно из самых масштабных астрономических явлений – полное лунное затмение. Его смогут наблюдать около 7 миллиардов человек в разных уголках мира – от Океании до восточного побережья Америки. Луна постепенно исчезнет в тени Земли, а затем приобретет характерный красный оттенок. Именно поэтому такое явление называют "кровавым луной".
«Кровавая луна»
Во время затемнения спутник Земли сначала входит в полутень, когда часть солнечного света блокируется, и диск выглядит более тусклым. Далее следует фаза умбры – полной тени. В это время Луна темнеет, а впоследствии становится рубиново-красной. Это происходит потому, что солнечные лучи проходят сквозь атмосферу Земли, где рассеиваются. Именно этот процесс на рассвете или на закате делает небо красным, а днем – голубым.
Но на этот раз зрителей может ожидать еще одно редкое зрелище – голубая полоса по краю лунного диска. Она возникает благодаря озоновому слою в верхней стратосфере, поглощающему часть красного света, пропуская бирюзовые оттенки.
Полностью увидеть затмения смогут жители большей части Азии, Западной Австралии и Африки. Европа и Латинская Америка увидят явление отчасти. Лучше всего наблюдать за Луной в минуты перед наступлением полной фазы или сразу после нее – через бинокль или небольшой телескоп.
Астрономы отмечают: подобные явления не только дарят яркое шоу для наблюдателей, но и позволяют ученым лучше изучать атмосферу Земли и ее взаимодействие с солнечным светом.