Как сохранить водные ресурсы Украины во время войны: решение экологической катастрофы

Более 37 тысяч тонн отходов и загрязняющих веществ попало в воду страны, а подрыв Каховской ГЭС создал серьезную угрозу для миллионов украинцев. Однако даже в условиях войны есть надежда на восстановление и защиту водных ресурсов через инвестиции, международную поддержку и новые экологические планы. Об этом сообщила Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Фотоколлаж: comments.ua

Благодаря российским агрессорам украинские водные ресурсы понесли катастрофические потери. Разрушенные каналы, поврежденная инфраструктура водоснабжения и массовое загрязнение воды все это стало следствием боевых действий. Подрыв Каховской ГЭС оставил без воды более 700 тысяч человек, а многочисленные загрязнения рек Сейм и Десна подвергли угрозе экологическое состояние многих регионов.

Кроме того, война привела к значительным финансовым убыткам: на восстановление водохозяйственной инфраструктуры необходимо около 93 млрд грн. Всемирный банк оценивает потребности в восстановлении водных объектов в 10 млрд евро. И хотя уровень водного дефицита в Украине на фоне войны стал еще заметнее, страна делает шаги к восстановлению.

С 2016 года Украина активно работает над разработкой Планов управления речными бассейнами, отвечающими европейским стандартам. Благодаря этому в 2024 году были утверждены первые Планы для Днепра, Дона, Днестра и других важных рек, включающих меры по восстановлению экологического состояния вод. Программы включают в себя реконструкцию очистных сооружений, восстановление водных объектов и улучшение санитарии.

Для финансирования этих проектов, Украина может привлекать международные инвестиции. Европейские фонды, такие как Ukraine Facility и программа IPA, предоставляют возможности для восстановления инфраструктуры и поддержки реформ, необходимых для вступления в ЕС.

В дополнение к финансированию международная помощь уже активно поддерживает Украину в мониторинге водных ресурсов. К примеру, в 2023 году Германия передала Украине современное оборудование для хроматографии и масс-спектрометрии, а в 2024 году Республика Корея предоставила три мобильных лаборатории для анализа качества воды.

Решение экологического кризиса в водной сфере требует огромных усилий и финансирования. Но с поддержкой международных партнеров и реализацией комплексных планов восстановления у Украины есть шансы не только сохранить, но и восстановить водные ресурсы для будущих поколений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одесской области разоблачили масштабную экологическую аферу : группа лиц, возглавляемая депутатом местного совета, организовала незаконный сброс опасных отходов. Под видом официального бизнеса по обслуживанию судов преступники годами сливали токсичные вещества прямо на землю, нанося колоссальный ущерб окружающей среде. Следователи установили, что отходы содержали высокую концентрацию нефтепродуктов, а общая площадь загрязнения превысила 2200 кв. м.