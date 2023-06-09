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Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС

Экологическая активистка осудила подрыв Каховской ГЭС и назвала такие действия россиян "зверством".

сегодня, 11:26
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Автор:

Slava Kot

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг приговорила к подрыву российскими военными дамбы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter экоактивистки.

Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС

Экологическая активистка Грета Тунберга. Фото из открытых источников

Экоактивистка Грета Тунберг назвала агрессивные действия России в Украине "зверством".


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"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, оставляющим мир потерянным для слов", — пишет Тунберг.

Шведская активистка обвинила Россию и считает, что страна должна ответить за свои преступные действия.

"Наши взгляды вновь обращены в Россию, которая должна ответить за свои преступления", — отметила Грета Тунберг.

Экологическая активистка также совершила несколько репостов. В частности, другое движение по защите дикой природы RePlanet, которое назвал уничтожение дамбы в Новой Каховке "большой гуманитарной и экологической катастрофой". Кроме того, репостнула Тунберг и обращение президента Украины, указавшего, что в катастрофе виноват российский диктатор Владимир Путин. Владимир Зеленский указал, что создана международная группа, которая будет изучать экологические преступления России в Украине.

Напомним, что ночью, 6 июня, российские войска взорвали дамбу на Каховской ГЭС, чем вызвали экологическую и гуманитарную катастрофу. Десятки населенных пунктов, расположенных ниже Каховского водохранилища были подтоплены, а тысячи людей нуждались в эвакуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель РО Небензя выступил с циничным докладом на Совете Безопасности ООН по виновным в подрыве дамбы на Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что Maxar Technologies опубликовала спутниковые фото с последствиями подрыва дамбы на Каховской ГЭС.



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Источник: https://twitter.com/GretaThunberg/status/1666885580536307725
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