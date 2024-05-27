Ганец обънял рекордное количество деревьев и установил мировой рекорд

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Slava Kot
Экологический активист Абубакар Тахиру установил мировой рекорд по количеству и скорости обнимания деревьев. Тахиру удалось за 60 минут обнять 1123 и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Абубакар Тахиру занял рекордное количество деревьев. Фото из открытых источников
29-летний Абубакар Тахиру вырос в сельских районах Ганы и одержим всем, что касается деревьев и охраны природы. Впоследствии парень переехал в США и сейчас получает степень магистра экологии в Обернском университете в Алабаме.
Согласно правилам Абубакар Тахиру должен был обнять крепко дерево двумя руками, не причиняя ему вреда. Кроме того, ни одно дерево нельзя было обнимать больше одного раза, что потребовало от экологического активиста быстро двигаться между каждыми объятиями.
Парень отправился в национальный лес Таскиги в Алабаме, чтобы превзойти предыдущий рекорд в 700 деревьев. Абубакар Тахиру легко его побил, ведь за час обнял 1123 дерева. Это означает, что Тахиру обнимал 19 деревьев в каждую минуту.
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