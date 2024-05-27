Ганец обънял рекордное количество деревьев и установил мировой рекорд

Экологический активист Абубакар Тахиру установил мировой рекорд по количеству и скорости обнимания деревьев. Тахиру удалось за 60 минут обнять 1123 и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.



Абубакар Тахиру занял рекордное количество деревьев. Фото из открытых источников

29-летний Абубакар Тахиру вырос в сельских районах Ганы и одержим всем, что касается деревьев и охраны природы. Впоследствии парень переехал в США и сейчас получает степень магистра экологии в Обернском университете в Алабаме.

"Для меня важно вдохновлять молодежь в Гане, особенно тех из менее привилегированных общин, как та, в которой я вырос, показывая им, что можно подняться над вызовами и оказать значительное влияние", — объяснил Тахиру свою попытку установить рекорд.

Согласно правилам Абубакар Тахиру должен был обнять крепко дерево двумя руками, не причиняя ему вреда. Кроме того, ни одно дерево нельзя было обнимать больше одного раза, что потребовало от экологического активиста быстро двигаться между каждыми объятиями.

Парень отправился в национальный лес Таскиги в Алабаме, чтобы превзойти предыдущий рекорд в 700 деревьев. Абубакар Тахиру легко его побил, ведь за час обнял 1123 дерева. Это означает, что Тахиру обнимал 19 деревьев в каждую минуту.

"Достижение этого мирового рекорда является невероятным вознаграждением. Это важный жест, чтобы подчеркнуть решающую роль деревьев в нашей экосистеме и насущность сохранения окружающей среды", — сказал Тахиру после установления рекорда, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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