Франция горит: самый масштабный пожар за 75 лет уничтожает юг страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция горит: самый масштабный пожар за 75 лет уничтожает юг страны

Масштабный пожар на юге уничтожил более 16 тысяч гектаров - больше всего с 1949 года

7 августа 2025, 23:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На юге Франции в департаменте Од продолжается один из самых масштабных лесных пожаров за последние десятилетия. Огонь уже охватил более 16 тысяч гектаров территории, и несмотря на частичное уменьшение интенсивности, ситуация остается сложной. Пожар считается самым мощным с 1949 года.

По словам министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, объемы уничтоженной огнем площади превышают то, что выгорело за весь 2019, 2020 и 2021 годы вместе, а также вдвое больше, чем за весь 2023 год. Ретайо подчеркнул: масштабы бедствия беспрецедентны, и борьба с ним требует полной мобилизации ресурсов.

К тушению огня уже привлечены более 2 150 пожарных, а также десятки единиц специализированной техники — включая самолеты-водовозы и вертолеты. Протяженность активной линии пожара – более 90 километров.

Последствия трагедии уже трагичны: в результате пожара погибла 65-летняя женщина, отказавшаяся покинуть дом во время эвакуации. Еще 13 человек получили ранения, среди них 11 – пожарные.

Несмотря на то, что темпы распространения огня несколько замедлились, власти предупреждают: ситуация остается нестабильной и риск новых вспышек высок. Сейчас главная цель спасателей — локализовать пламя и предотвратить опрокидывание огня на новые участки.

Источник: https://www.bfmtv.com/environnement/climat/direct-incendie-dans-l-aude-le-feu-continue-de-progresser-mais-diminue-d-intensite_LN-202508070028.html
