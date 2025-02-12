Coca-Cola станет дороже и менее экологичнее: как Трамп «убивает» любимый напиток

Руководитель гиганта производства напитков говорит, что его компании, возможно, придется принять меры, если алюминиевые банки станут более дорогими.

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Coca-Cola, возможно, придется продавать больше напитков в пластиковых бутылках в США, если тарифы президента США Дональда Трампа приведут к удорожанию алюминиевых банок, заявил исполнительный директор компании Джеймс Квинси во время разговора с инвесторами, пишет BBC.

Это произошло после того, как Трамп распорядился ввести ввозимый в США налог на импорт в размере 25% на всю сталь и алюминий, что может привести к росту цен на консервы и напитки в стране.

В декабре гигант по производству напитков снизил свою цель устойчивого развития по использованию 50% переработанных материалов в своей упаковке до 35% до 40% к 2035 году.

Экологические группы шесть лет подряд называют Coca-Cola "самым крупным мировым загрязнителем пластика".

"Если затраты на один пакет немного повысятся, мы будем и дальше иметь другие предложения упаковки, которые позволят нам конкурировать в доступной цене", — сказал Квинси.

"Например, если алюминиевые банки станут более дорогими, мы можем уделять больше внимания ПЭТ [пластиковым] бутылкам".

Руководитель Coca-Cola также пытался минимизировать влияние пошлин на свой бизнес, заявив, что упаковка только относительно небольшой составляющей расходов его компании.

В последние годы Coca-Cola продавала больше продуктов в алюминиевой таре в рамках своей маркетинговой стратегии и стратегии устойчивого развития.

Несмотря на то, что они в целом более дорогие, алюминиевые банки также со временем гораздо легче перерабатываются, чем пластиковые бутылки.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, США импортируют почти половину используемого ими алюминия, поэтому 25% пошлины на весь импорт, вероятно, приведет к тому, что банки станут еще дороже.

После того, как Трамп впервые приказал ввести таможенные пошлины на сталь в 2018 году, многие производители банок получили "исключение" из этих импортных налогов.

Но на этот раз Трамп заявил, что исключения из правил не будут ни для отдельных продуктов, ни для отдельных стран.

Отдельным шагом, вероятно, способствующим загрязнению окружающей среды пластиком, является то, что в начале этой недели Трамп подписал указ о прекращении попыток правительства США заменить пластиковые соломинки бумажными.

Указ отменяет меры, подписанные бывшим президентом Джо Байденом, который назвал загрязнение пластиком "кризисом".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в обновленном Овальном кабинете Белого дома снова установили кнопку Diet Coce, которую президент Дональд Трамп использовал во время своего первого срока. Об этом пишет New York Post. Отмечается, что знаменитая маленькая красная кнопка, спрятанная в деревянном ящике, была замечена на рабочем столе Трампа после церемонии инаугурации. При нажатии кнопка извещает дворецких Белого дома о том, что в Овальном кабинете нужна диетическая цепь – любимый напиток Трампа.