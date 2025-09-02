logo

Главная Новости Общество Экология Черное море под угрозой: гигантское нефтяное пятно движется в сторону Крыма
commentss НОВОСТИ Все новости

Черное море под угрозой: гигантское нефтяное пятно движется в сторону Крыма

В Черном море образовалось гигантское нефтяное пятно: оно дрейфует в направлении Крыма.

2 сентября 2025, 15:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Черном море зафиксировано масштабное загрязнение нефтепродуктами. По данным российских СМИ, вблизи Новороссийска произошла утечка горючего во время грузовых операций с танкером в порту, в результате чего в море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов.

Черное море под угрозой: гигантское нефтяное пятно движется в сторону Крыма

Экологическая опасность в Черном море

Масштабы инцидента

Специалисты оценили площадь загрязнения около 350 квадратных километров. Это в несколько раз превышает исходные данные, когда площадь нефтяного пятна оценивалась в 75 кв. км, а объем утечки – в 4–5 тонн.

Загрязнение локализуется западнее Анапы, однако дрейфует дальше в направлении аннексированного Крыма, минуя Керченский пролив с юга. Эксперты не исключают, что часть нефтепродуктов может выброситься на побережье Краснодарского края.

Причины аварии

Утечка произошла 29 августа во время операций по загрузке танкера в акватории порта Новороссийск. В результате инцидента Каспийский трубопроводный консорциум остановил работу одного из трех выносных причальных устройств на своем морском терминале.

Потенциальные последствия

Разлив нефтепродуктов такого масштаба представляет серьезную угрозу экологии Черного моря, морским экосистемам и побережью. Экологи предупреждают, что при неблагоприятных условиях загрязнение может затронуть прибрежные районы, включая Крым.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным Bloomberg, москва пошла на рекордное удешевление своей нефти марки Urals для индийских нефтеперерабатывающих компаний. Теперь стоимость барреля упала до 3-4 долларов, что делает поставки из России максимально привлекательными для покупателей в Нью-Дели.




Источник: https://tsn.ua/ukrayina/do-krymu-rukhayetsia-desiatytonna-pliama-z-naftoproduktamy-iaki-vytekly-v-chorne-more-v-rosiyi-2903726.html
