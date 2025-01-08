Бизнес снова будет предоставлять отчеты о выбросах парниковых газов: ВР приняла закон

Верховная Рада приняла закон, возобновляющий мониторинг, отчетность и верификацию выбросов парниковых газов. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Этот закон направлен на выполнение международных обязательств Украины в рамках Ukraine Facility Plan.

Согласно новым правилам, отчетность по выбросам парниковых газов больше не является добровольной для операторов установок в рамках системы МЗП. В то же время закон учитывает особенности военного положения и подход к отчетности будет зависеть от состояния объектов и их расположения. Установлены послабления требований, в том числе для тех, кто может подать отчетность за предыдущие годы добровольно, а также облегчение процедуры регистрации, пояснила министерша по защите окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Она отметила, что восстановление этой практики поможет обеспечить точные и проверенные данные в соответствии с международными стандартами расчетов выбросов. Это необходимое условие для развития системы торговли выбросами и приближает украинскую систему декарбонизации к европейским стандартам.

Закон также стал важным этапом развития экологической политики страны после полномасштабного вторжения России. Ранее, в июле 2022 года, был принят закон, которым отчетность для бизнеса была перенесена на послевоенный период, но теперь ситуация меняется, и снова вводятся четкие требования по подаче отчетности.

Как известно, система мониторинга, отчетности и верификации выбросов начала действовать в Украине с 2021 года, но из-за российского вторжения отчетность для бизнеса была перенесена на послевоенный период согласно решению, принятому в июле 2022 года. В дальнейшем закон должен быть подписан президентом для вступления в силу.

Портал "Комментарии" уже писал, что выбросы парниковых газов из стран Европейского Союза выросли на 18% согласно данным статистического офиса блока, поскольку все секторы экономики выбрасывали в атмосферу больше вредных газов, восстанавливаясь после пандемии.