Атмосфера не на шутку активируется: тревожный прогноз магнитгих бурь на 21 апреля

После более мощной геомагнитной активности на выходных, когда Земля испытала бурю уровня G2 (около 6 баллов), в начале недели ситуация начала постепенно стабилизироваться. Уже в понедельник показатели космической погоды вернулись к более спокойным значениям и резких колебаний магнитного поля не фиксировалось.

По актуальным данным Британской геологической службы, в ближайшие дни ожидается относительно ровный геомагнитный фон. Сильных штормов не прогнозируют, однако полностью исключать слабую кратковременную магнитную бурю сегодня нельзя. Ее вероятность остается небольшой, но она связана с повышенной скоростью солнечного ветра.

Причиной таких колебаний является влияние корональной дыры на Солнце, которая продолжает выбрасывать потоки заряженных частиц в межпланетное пространство. Кроме того, 19 апреля был зафиксирован выброс корональной массы. По предварительным расчетам, основная его часть пройдет мимо Земли, не повлекшие значительных последствий. В случае прямого воздействия ожидается лишь слабый геомагнитный отклик.

Специалисты отмечают, что бурые уровни G1 относятся к слабым геомагнитным явлениям. Тем не менее они могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем. У метеочувствительных лиц иногда наблюдаются головные боли, повышенная усталость, сонливость или перепады настроения. Возможны также незначительные перебои в работе спутниковой связи, навигационных систем и кратковременные колебания в энергосетях.

Врачи советуют в периоды повышенной геомагнитной активности соблюдать простые правила: больше отдыхать, пить достаточное количество воды, избегать переутомления и эмоционального напряжения. Особо внимательными следует быть людям с повышенной чувствительностью к изменениям погоды. В целом бури слабого уровня не представляют угрозы, но их влияние на организм и технику полностью игнорировать не стоит.

