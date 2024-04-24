Африканская пыль над Украиной: когда воздух станет чище

В Украине зафиксировано необычное атмосферное явление — воздушные массы, насыщенные пылью из африканской пустыни Сахара, охватили значительную часть территории страны. По данным Укргидрометцентра, уникальное природное событие вызвано переносом пыли через Средиземноморье, которая впервые была замечена над Грецией, а затем достигла Украины.

Пыль из Сахары окутала Украину

Специалисты отмечают, что среди основных причин такого явления — активные циклоны в сочетании с влажными воздушными потоками, что способствует более быстрому осаждению пыли. Этот процесс виден на спутниковых изображениях, где пыль выделяется розовым цветом и охватывает южные и центральные регионы, постепенно распространяясь на север страны.





Дождливая погода, которая преобладала в этот период, ускорила вымывание пыли, но придала осадкам необычный желтоватый оттенок. Это может оказать влияние на видимость и качество воздуха, однако синоптики уверяют, что к концу недели ситуация нормализуется. Ожидается, что к пятнице пыль полностью покинет атмосферу над Украиной, и к субботе воздух очистится.

"Мы ожидаем значительного улучшения атмосферных условий уже к выходным. Пыль уйдет на восток, и жители смогут наслаждаться чистым воздухом без примесей", — говорится в сообщении Укргидрометцентра

Это явление стало напоминанием о том, как глобальные климатические процессы могут влиять на локальную погоду, демонстрируя взаимосвязь природных явлений на планете.

Ранее "Комментарии" писали, что в начале апреля Украина стала свидетелем удивительного природного явления : пыль из далекой пустыни Сахара достигла нашей страны. Это произошло из-за теплого воздуха, который пришел к нам из западной части Средиземноморья и принес с собой не только аномально высокие температуры, но и пустынную пыль.