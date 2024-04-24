logo

BTC/USD

65093.98

ETH/USD

3202.35

LTC/USD

84.79

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Африканская пыль над Украиной: когда воздух станет чище
commentss НОВОСТИ Все новости

Африканская пыль над Украиной: когда воздух станет чище

Сейчас пыль из пустыни Сахара прослеживается над южными и центральными районами Украины

сегодня, 16:20
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В Украине зафиксировано необычное атмосферное явление — воздушные массы, насыщенные пылью из африканской пустыни Сахара, охватили значительную часть территории страны. По данным Укргидрометцентра, уникальное природное событие вызвано переносом пыли через Средиземноморье, которая впервые была замечена над Грецией, а затем достигла Украины.

Африканская пыль над Украиной: когда воздух станет чище

Пыль из Сахары окутала Украину

Специалисты отмечают, что среди основных причин такого явления — активные циклоны в сочетании с влажными воздушными потоками, что способствует более быстрому осаждению пыли. Этот процесс виден на спутниковых изображениях, где пыль выделяется розовым цветом и охватывает южные и центральные регионы, постепенно распространяясь на север страны.

Африканская пыль над Украиной: когда воздух станет чище - фото 2

Дождливая погода, которая преобладала в этот период, ускорила вымывание пыли, но придала осадкам необычный желтоватый оттенок. Это может оказать влияние на видимость и качество воздуха, однако синоптики уверяют, что к концу недели ситуация нормализуется. Ожидается, что к пятнице пыль полностью покинет атмосферу над Украиной, и к субботе воздух очистится.

"Мы ожидаем значительного улучшения атмосферных условий уже к выходным. Пыль уйдет на восток, и жители смогут наслаждаться чистым воздухом без примесей", — говорится в сообщении Укргидрометцентра

Это явление стало напоминанием о том, как глобальные климатические процессы могут влиять на локальную погоду, демонстрируя взаимосвязь природных явлений на планете.

Ранее "Комментарии" писали, что в начале апреля Украина стала свидетелем удивительного природного явления : пыль из далекой пустыни Сахара достигла нашей страны. Это произошло из-за теплого воздуха, который пришел к нам из западной части Средиземноморья и принес с собой не только аномально высокие температуры, но и пустынную пыль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4681637-pyl-yz-sakhary-v-ukrayne-na-try-dnia-hydromettsentr
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости