Звезду TikTok обвинили в педофилии

Подписчики раскритиковали TikTok-блогершу Зоуи Лаверн после того, как в сеть утекло видео, в котором девушка целовалась с 13-летним подростком. Зрители обвинили ее в педофилии после видео, опубликованного в Twitter.

Ролик опубликовал пользователь Twitter под ником Def Noodles. На нем вырезан фрагмент того, как подросток наклоняется к 19-летней звезде TikTok, чтобы поцеловать ее в губы. Автор поста отметил, что выложил лишь один из нескольких примеров близкого общения молодых людей.

Видео появились вскоре после того, как Лаверн рассталась со своим парнем Коди. Хакеры вскрыли его переписку с подругой и выяснили, что мужчина бросил возлюбленную из-за того, что та "слишком интенсивно" общалась с 13-летним подростком.

Сама блогерша поначалу не реагировала на многочисленные обвинения подписчиков, но это сделала ее мать. Женщина выпустила видео, в котором вступилась за дочь. По ее словам, мальчик на ролике является лучшим другом Зои, поэтому о педофилии не может идти и речи. Она также попросила комментаторов остановить нападки на ее дочь.

Позже звезда TikTok удалила свой Instagram-аккаунт. Перед этим она написала, что на какое-то время покидает соцсети, потому что очень устала плакать и плохо себя чувствовать из-за сплошного негатива.

Как ранее сообщали "Комментарии", граждане США лишатся возможности скачивать TikTok.

Согласно указу Министерства торговли США, новые загрузки приложений будут запрещены из магазинов приложений США с 20 сентября. WeChat, приложению, популярному среди граждан Китая в США, также будет запрещено размещать контент и обрабатывать платежи внутри США. TikTok столкнется с аналогичными ограничениями начиная с 12 ноября, а это означает, что существующие пользователи больше не смогут получить доступ к видео TikTok после этой даты.



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