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Звезда фильма "Лицо со шрамом" умер от заболевания: подробности

Умер Анхель Салазар, звезда "Лицо со шрамом" и известный комик

сегодня, 19:02
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Черновалова Кристина

Известный кубино-американский актер и комик Анхель Салазар, наиболее известный по своей роли Чи Чи в легендарном фильме "Лицо со шрамом", скончался на 68 году жизни. Как сообщила его доверенное лицо Энн Вингсонг, Салазар ушел из жизни во сне из-за сердечных проблем, находясь в доме своего друга.

Звезда фильма "Лицо со шрамом" умер от заболевания: подробности

Умер Анхель Салазар, звезда "Лицо со шрамом" и известный комик

После новости о его смерти многие друзья и коллеги выразили свои соболезнования. Кадрольша Она Кэрол, его коллега и давняя подруга, сказала:                                                                                 

"Вернувшись домой со съемок, я узнала, что мой дорогой близкий друг Анхель Салазар умер. Мы с Анхелем работали вместе много лет. Мне не хватит его глупых шалостей и веселого смеха. Очень грустно. Люблю тебя, мой друг. Почивай с миром", – отметила актриса Кадрольша Она Кэрол.

За свою жизнь Салазар создал значительный арсенал ролей в таких фильмах, как "Незнакомец наблюдает", "Горда походка", "Ночи на бульваре", и "Там, где бродит бизон". В последнее время он участвовал в 17 разных кинематографических проектах, некоторые из которых теперь остаются незавершенными.

Не только как актер, но и как комик, Салазар завоевал сердца американской публики, часто включая в свои выступления испанский язык, ставший его визитной карточкой на сцене. Он был также известен своим участием в американском телевизионном реалити-шоу "Последний комик".

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