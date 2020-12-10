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Зрелищное приземление: прототип корабля Илона Маска потерпел крушение во время испытаний (ВИДЕО)

Илон Маск объяснил, в чем была причина взрыва марсианского корабля

сегодня, 11:04
Автор:

Мокрик Анастасия

В ночь на 10 декабря, на стартовой площадке округа Кэмерон, во время первых испытаний на большую высоту, прототип космического корабля Илона Маска для полетов на Луну и Марс Starship потерпел крушение при попытке приземления. Сначала корабль перевернулся, находясь в воздухе, а после уже взорвался, будучи на земле. Всего с момента запуска до взрыва прошло несколько минут. Компания-разработчик SpaceX проводила прямую трансляцию от начала испытания и до конца.

Зрелищное приземление: прототип корабля Илона Маска потерпел крушение во время испытаний (ВИДЕО)

ФОТО: Из открытых источников

Несмотря на неудачную попытку запуска марсианского корабля, Илон Маск отметил, что результаты испытаний считает прекрасными. В своём Твиттере он написал, что взлет был успешным. Команда SpaceX объяснила, почему приземление произошло именно так. Изначально всё шло по плану и корабль набрал запланированную высоту 12,5 км, затем отключил двигатели и начал свободно падать на землю. Причина взрыва состояла в том, что низкое давление в топливном бачке во время посадки привело к высокой скорости приземления, а это, в свою очередь, привело к довольно зрелищному приземлению корабля.

Сам по себе космический корабль Starship представляет собой сверхтяжелую ракету, которая предназначена для перевозки людей на Луну и Марс. SpaceX уверено заявляет, что именно этот корабль станет самой мощной из когда-либо созданных ракетоносителей в мире. По их словам, он сможет доставлять на околоземную орбиту более 100 тонн.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, почему основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил переехать из Калифорнии в Техас, а также о том, по каким причинам компании Илона Маска запретили строить завод в Европе





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Источник: https://www.spacex.com/vehicles/starship/index.html
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