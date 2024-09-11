Знаменитая американская певица выбрала сторону: поддержала Камалу Харрис

Популярная американская певица Тейлор Свифт заявила о своей поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября этого года. Свифт сделала это заявление через свой аккаунт в Instagram, реагируя на попытку действующего президента Дональда Трампа использовать её изображение для продвижения своей кампании.

Тейлор Свифт поддерживает Камалу Харрис

"Недавно я узнала, что он разместил плакат, в котором я якобы поддержала кандидатуру Дональда Трампа. Это заставило меня понять, что как избиратель я должна быть очень прозрачной в отношении своих реальных планов на эти выборы", — написала Тейлор Свифт," — написала Свифт в своём посте.

Певица подчеркнула, что выбрала Харрис за её способность бороться за права и интересы американцев, а также за спокойный и уравновешенный подход к управлению страной.

"Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, по моему мнению, нуждаются в борце, представляющем их. Я считаю её уравновешенным, талантливым лидером и верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос", — добавила Тейлор Свифт.

Как передает портал "Комментарии", вполне ожидаемо тема войны в Украине стала одной из ключевых для кандидатов в президенты США Камалы Гаррис и Дональд Трамп во время теледебатов обсудили войну в Украине. Камала Гаррис открыто спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы".