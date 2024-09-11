Знаменитая американская певица выбрала сторону: поддержала Камалу Харрис

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Черновалова Кристина
Популярная американская певица Тейлор Свифт заявила о своей поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября этого года. Свифт сделала это заявление через свой аккаунт в Instagram, реагируя на попытку действующего президента Дональда Трампа использовать её изображение для продвижения своей кампании.
Тейлор Свифт поддерживает Камалу Харрис
Певица подчеркнула, что выбрала Харрис за её способность бороться за права и интересы американцев, а также за спокойный и уравновешенный подход к управлению страной.
Как передает портал "Комментарии", вполне ожидаемо тема войны в Украине стала одной из ключевых для кандидатов в президенты США Камалы Гаррис и Дональд Трамп во время теледебатов обсудили войну в Украине. Камала Гаррис открыто спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы".
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