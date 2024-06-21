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Зимой обучение в украинских школах может измениться: в Минобразования рассказали о нюансе

Зимой обучение в школах может начинаться с 10 часов

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские школы и вузы уже готовятся к новому учебному году. Рассматривают онлайн-обучение или в смешанном формате, смещение расписания занятий, а также увеличение каникул зимой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время Часа вопросов правительству в Верховной раде Украины сделал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Зимой обучение в украинских школах может измениться: в Минобразования рассказали о нюансе

Обучение в школах. Фото: из открытых источников

Министр отметил, в зимний период будет введен ряд мер по проведению учебного процесса.

Оксен Лисовый отметил, что в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.

"В частности, онлайн-обучение в каких-то сложных пиковых периодах", — сказал Лисовый.

Как рассказал министр, есть два подхода к проведению учебного процесса.

"Мы работаем с графиками обучения. Сегодня заведения высшего образования, профтехобразования должны начать учебный год раньше — в теплый сезон. Должны сделать большие зимние каникулы и завершить учебный год позже", — добавил он.

В то же время, Лисовый подчеркнул, что в школах не будут начинать учебный год раньше.

"Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая там, где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе на 10 часов. Сейчас работаем над этими рекомендациями", — рассказал министр.

Второй блок вопросов, по его словам, — обеспечение техническими средствами учебных заведений.

"Эти вопросы должны решать органы местного самоуправления. У нас около 30% учебных заведений обеспечены генерацией, но она разная. Есть достаточно мощная, которая позволяет учебному заведению работать в целом, а есть слабые, когда может работать только пункт несокрушимости, который размещен в учебном заведении. ", — добавил Лисовый.

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Та звісно, для дитячого зору корисні заняття в темряві. Потім з зіпсованим зором шлях закрито у авіацію залізницю флот спорт та багато іншого. Але терпіли і раніше не хвилювалися що в розумово-розвинутих країнах діти починають навчання на 3-4 роки раніше. То й зараз, коли корумпований Гугнявий привів, так зване "повномасштабне вторгнення", взагалі не треба хвилюватися. Навіть якщо з зіпсованим зором діти ще й каліками стануть.


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