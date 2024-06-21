Зимой обучение в украинских школах может измениться: в Минобразования рассказали о нюансе

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Кравцев Сергей
Украинские школы и вузы уже готовятся к новому учебному году. Рассматривают онлайн-обучение или в смешанном формате, смещение расписания занятий, а также увеличение каникул зимой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время Часа вопросов правительству в Верховной раде Украины сделал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.
Обучение в школах. Фото: из открытых источников
Министр отметил, в зимний период будет введен ряд мер по проведению учебного процесса.
Оксен Лисовый отметил, что в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.
Как рассказал министр, есть два подхода к проведению учебного процесса.
В то же время, Лисовый подчеркнул, что в школах не будут начинать учебный год раньше.
Второй блок вопросов, по его словам, — обеспечение техническими средствами учебных заведений.
Читайте также на портале "Комментарии" — в одной из европейских стран школьники начнут учить украинский язык как второй иностранный.
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Ігор
сегодня, 16:27
Та звісно, для дитячого зору корисні заняття в темряві. Потім з зіпсованим зором шлях закрито у авіацію залізницю флот спорт та багато іншого. Але терпіли і раніше не хвилювалися що в розумово-розвинутих країнах діти починають навчання на 3-4 роки раніше. То й зараз, коли корумпований Гугнявий привів, так зване "повномасштабне вторгнення", взагалі не треба хвилюватися. Навіть якщо з зіпсованим зором діти ще й каліками стануть.