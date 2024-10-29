Зимняя "єПідтримка": государство готовит новый пакет помощи для семей

Государство готовит новый пакет зимней поддержки для украинских семей, основой которого станет программа зимней "єПідтримки", инициированная Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабинета Министров 29 октября.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Перед Украиной и украинскими много вызовов и угроз. Но, как и в прошлые годы, наше единство и взаимопомощь дают свои положительные результаты", – сказал Премьер-министр.

Три основные цели программы

По словам Дениса Шмыгаля, каждый украинский получит тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Программа имеет три основные цели:

Материальная поддержка семей: Государство предоставляет дополнительные ресурсы для оплаты коммунальных услуг и лекарств. Активация внутреннего спроса: Премьер-министр подчеркнул, что уже заработал "Национальный кэшбек", и первые выплаты составили более 37 миллионов гривен. В программе принимают участие 2,4 миллиона украинцев и 1470 производителей. Единство общества: Программа должна показать устойчивость украинского народа, особенно в контексте поддержки армии. "Средства можно также направить на помощь Вооруженным силам Украины", — добавил Денис Шмигаль.

Удобный доступ к выплатам

Заявки на участие в программе можно будет подавать через приложение Действие в течение зимы. Выплаты будут поступать на карту "Национального Кэшбека", а их использование возможно в течение 2025 года. Программа охватывает не только взрослых, но и детей – один из родителей сможет оформить выплату для каждого ребенка.

Субсидии и программа "Доступные лекарства"

В завершение Премьер-министр отметил, что следующие шаги будут включать зимние субсидии на уровне не менее прошлогодних, а также расширенную программу "Доступные лекарства", в которую будут привлечены новые получатели.

Напомним, Министерство социальной политики Украины заключило новый Меморандум с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), чтобы поддержать самые уязвимые слои населения. Дополнительные выплаты позволят домохозяйствам, не имеющим доступа к централизованному отоплению , купить твердое топливо для обогрева жилья.