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Зима возвращается: украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды

В течение недели Украина окажется под влиянием активных атмосферных фронтов и циклонов, что приведет к осадкам по всей стране.

сегодня, 10:50
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Клименко Елена

Вместо настоящей весны в Украину возвращается холод. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича (Метеопрог), начало апреля принесет неустойчивые погодные условия с дождями, понижением температуры, а в отдельных регионах даже снегом.

Зима возвращается: украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды

Апрель в Украине начнется со снега. Фото: УНН

По словам эксперта, в течение недели Украина окажется под влиянием активных атмосферных фронтов и циклонов, что приведет к осадкам по всей стране. Больше их будет в западных и северных областях.

"До конца недели температура заметно снизится, в северных и западных регионах возможен снег и даже кратковременный возврат зимней погоды", – отмечает Кибальчич.

Юго-восточная часть страны будет оставаться относительно теплой, однако там также возможны дожди.

Прогноз погоды на ближайшие дни.

31 марта

Облачная погода с осадками, в восточных регионах возможны сильные дожди. Температура воздуха днем 7…12 °С, на юге и в центре до 17 °С.

1 апреля

Дожди ожидаются в западных, северных и местных центральных областях, возможен туман. Столбики термометра ночью покажут: 4...9°С, днем 7...12°С на севере и западе, 13...18°С в других регионах.

2 апреля

Ночью осадки пройдут в западных и северных областях, днем – в Крыму и в Приазовье. В Карпатах прогнозируется мокрый снег. Ночная температура составит 3…8 °С, днем 8…13 °С на западе и севере, 12…17 °С на юге и востоке.

Как уже писали "Комментарии", этой зимой в Украине почти не было снега, и такая ситуация, вероятно, будет продолжаться и дальше. Об этом в интервью программе "Говорит Суханов" сообщила Наталья Голеня, метеоролог и заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра.



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Источник: https://www.meteoprog.com/ua/news/649307-prognoz-pogodi-v-ukrayini-na-tizden-31-bereznya-6-kvitnya-2025.html
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