Зима в Украине удивит в ближайшие 50 лет: синоптик удивила прогнозом

Этой зимой в Украине почти не было снега, и такая ситуация, вероятно, будет продолжаться и дальше. Об этом в интервью программе "Говорит Суханов" сообщила Наталья Голеня, метеоролог и заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

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Она объяснила, что изменения климата обусловлены глобальным потеплением.

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию, что зимние периоды, которые мы помним с 60-80-х годов, характеризовались длительными оттепелями на фоне минусовых температур. Теперь ситуация изменилась: зимы стали теплее, с периодическими заморозками. Это и есть последствия глобального потепления", — отметила метеоролог.

Однако она подчеркнула, что даже если эта тенденция продолжится, украинцы вряд ли встретят Новый год под пальмами. Морозы, хоть и реже, все же могут появляться в течение ближайших 30-50 лет.

"Мы не занимаемся долгосрочными климатическими прогнозами, а лишь предоставляем метеорологические прогнозы. Возможно, если изменения будут продолжаться, через столетие мы увидим еще большие изменения, но на данный момент нельзя утверждать, что каждый следующий год будет теплее. Все равно будут периоды, когда температура будет опускаться до морозов, даже если это будет продолжаться".

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