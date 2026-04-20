Зима снова берет Украину в плен: озвучено шокирующее заявление о 10 сантиметрах снега

На этой неделе в Украине ожидается возвращение зимних погодных условий — в некоторых регионах возможны осадки в виде снега, а в отдельных районах его высота может достигать 10 сантиметров. Об этом в комментарии для УНИАН сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Фото: из открытых источников

По ее словам, над территорией Украины сейчас сохраняется влияние холодного воздуха, особенно в северных областях. Это приводит к ночным заморозкам, которые уже фиксировались и могут повторяться в ближайшие дни, в частности в северной части страны и 22 апреля.

Специалист пояснила, что на погодные условия влияет циклон, расположенный над Карпатами и постепенно смещающийся в сторону Азовского моря. Именно он способствует поступлению холодного воздуха из северных регионов. В результате в ближайшее время в восточных областях возможен мокрый снег, а в Карпатском регионе осадки могут наблюдаться даже в ночное время.

В период с 23 по 25 апреля прогнозируется усиление ветра и последующее поступление арктического воздуха. Поэтому во многих регионах — в частности на севере, в центре, на востоке и в горных районах — возможны осадки в виде мокрого снега. Преимущественно они будут выпадать в ночное время, однако при определенных условиях снег может появляться и днем даже при плюсовых температурах от 1 до 4 градусов.

Метеорологиня также подчеркнула, что подобные погодные явления в апреле не абсолютно нетипичны, ведь снег иногда фиксировался в Украине даже в начале мая. В то же время она отметила, что столь ощутимые снегопады весной встречаются нечасто.

Относительно прогнозируемой высоты снежного покрова до 10 см, Голеня уточнила, что такие расчеты существуют только в отдельных моделях и касаются локальной зоны на востоке страны. Они могут измениться, поскольку прогнозы погоды на короткий период остаются динамическими.

