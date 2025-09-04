Заявление якобы экс-министра энергетики Юрия Продана тиражируют некоторые Telegram-каналы. В сообщениях говорится, что "зима в Украине может быть сложнее, чем прошлая: если есть возможность – стоит выезжать за город". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявили, что это манипуляция для устрашения украинцев.

«Зима будет сложной – стоит уезжать за город»: что известно

На самом деле: Юрий Продан не делал таких заявлений, оно принадлежит главе Всеукраинской энергетической ассамблеи – Ивану Плачкову и было сделано еще 23 ноября 2022 года. Оно не имеет никакого отношения к текущей ситуации.

"В тот период ситуация с энергоснабжением действительно была крайне сложной из-за массированных российских обстрелов критической инфраструктуры, и его слова касались именно сезона 2022-2023.

Роспропаганда заинтересована в том, чтобы сеять панику среди украинцев перед отопительным сезоном.

Будьте внимательны: манипуляторы и кремлевские фейкоробы и дальше будут запускать страшилки о "тяжелой зиме", "блекаутах" или "эвакуации из городов". Доверяйте только официальным источникам", – подчеркивают Центр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска продолжают атаковать Украину, а в большинстве – энергетическую инфраструктуру накануне отопительного периода.

Военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает, что зима в Украине будет тяжелой, но все уже в первую очередь зависит от подготовки Украины на этот раз.

"Говорить, что россия скоро будет атаковать энергетику некорректна. Потому что мр*зоты УЖЕ ее атакуют. Газовая промышленность относится туда же, и очень влияет на генерацию электроэнергии. Добавим атаку на подстанции в Сумах, Днепре и Херсоне. И, конечно, мы держим в голове новые массовые удары именно по генерации и распределению электроэнергии. Зима будет тяжелой, а мр*зоты максимально будут давить на это", – отмечает военкор.