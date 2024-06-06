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Зима без света, воды и тепла: эксперт напугал апокалиптическим сценарием

Зима в Украине будет сложной, существует множество негативных сценариев, к которым должны готовиться украинцы, заявил в эфире «Эспрессо» экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

сегодня, 18:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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Зимой в домах украинцев могут отсутствовать не только электроснабжение, но и вода и тепло, правда, при отключении от электроснабжения централизованных систем, заявил глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Зима без света, воды и тепла: эксперт напугал апокалиптическим сценарием

Холод в квартире

По его словам, на самом деле ситуация с электроэнергией в Украине зимой "может быть разной". Он подчеркнул, что, например, в крупных городах, где есть централизованные системы, и если они будут ограничены или отключены от электроснабжения – это будет означать отсутствие водоснабжения, теплоснабжения и, как следствие, эвакуацию. Как говорит Оржель, потенциально такой сценарий возможен, впрочем, энергетики будут делать все, чтобы его не допустить.

При этом, говорит эксперт, если войска террористической России будут наносить удары по объектам передачи и транспортировки электроэнергии, то система сможет работать в нескольких "островных" режимах.

При этом условии, говорит Оржель, может произойти так, что, например, уходящий из Европы импорт не сможет дойти до левобережной Украины. То есть, там будет наблюдаться гораздо больший дефицит, чем ближе к границам с Европейским Союзом.

При этом Оржель подчеркнул, что есть очень много негативных сценариев, поэтому у каждого украинца должен быть так называемый "план Б". К примеру, по его словам, стоит рассмотреть возможность пожить какое-то время в частном доме, где есть печь, дрова или генератор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин может сделать Запорожскую АЭС предметом торга с Западом, чтобы установить осеннее перемирие. В частности, он может пообещать включить его, чтобы помочь Украине пройти отопительный сезон.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kozhen-ukrainets-mae-mati-plan-b-eksministr-energetiki-orzhel-pro-situatsiyu-zi-svitlom-vzimku
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