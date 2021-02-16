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"ZIK" судится с Зеленским из-за санкций

Верховный Суд 11 февраля сообщил, что 15 марта рассмотрит иск об обжаловании введенных против каналов, связывающих с Виктором Медведчуком, санкций

сегодня, 01:04
Автор:

Ольга Чародий

Один из трех заблокированных телеканалов депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака ZIK судится против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Верховном Суде Украины.

"ZIK" судится с Зеленским из-за санкций

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

12 февраля в Кассационный административный суд в составе ВСУ поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации"" (канал "ZIK").

В суде заявили, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления. 

Верховный Суд 11 февраля сообщил, что 15 марта рассмотрит иск об обжаловании введенных против каналов, связывающих с Виктором Медведчуком, санкций. Этот иск подан гражданином Украины.

Напомним, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о том, как продвигается процесс блокировки вещания каналов 112, NewsOne и Zik в YouTube. По словам Ткаченко, министерство ждет ответа видеохостинга, однако точную дату возможной блокировки назвать не смог. Он отметил, что 3 февраля министерство культуры подало в YouTube запрос с просьбой заблокировать телеканалы, которые попали под санкции СНБО.

Министр отметил, что они ждут конца недели, а затем будут уточнять, как двигается процесс. Ткаченко сказал, что им не до конца был понятен протокол видеохостинга по блокировке, поэтому перед отправлением письма проходили консультации.  Он заявил, что письмо в любом случае рассмотрят и сообщат о конечном решении.


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Источник: https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/898826824225537
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