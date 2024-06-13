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Журналисты указали на российское гражданство Кропачева и его связь с Медведчуком

Расследователи считают, что именно Кропачев, с Медведчуком и братьями Арфушем, связан с дезинформационными кампаниями

сегодня, 19:23
Автор:
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Лиля Воробьева
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Международная группа журналистов-расследователей рассказала, что недавно арестованный украинский политик Виталий Кропачев "имеет российское гражданство , и, пытаясь скрыть это, сменил свою фамилию в российском паспорте из Кропачев на "Мирный". Он вероятно до сих пор не осуществил процедуру выхода из российского граждан".

Журналисты указали на российское гражданство Кропачева и его связь с Медведчуком

Виталий Кропачев (фото из открытых источников)

 Об этом сообщает "Апостроф"

Журналисты указали на российское гражданство Кропачева и его связь с Медведчуком - фото 2

Расследователи считают, что именно Кропачев, с Медведчуком и братьями Арфуш, связан с дезинформационными кампаниями, направленными на создание псевдоэкспертов и манипуляцию европейским общественным мнением.

Недавние обыски в Европарламенте в Брюсселе и Страсбурге, связанные с деятельностью пророссийского новостного портала "Голос Европы", использующего домен golos.eu, указывают на участие в координации представителей закрытого медиахолдинга "112 Украина". Виталий Кропачев, в самом разгаре войны, после национализации медиахолдинга Медведчука открыл информационный канал UWN и привлек к его работе топ-менеджеров и команду закрытого медиахолдинга "112 Украина".

Журналисты указали на российское гражданство Кропачева и его связь с Медведчуком - фото 3

Журналисты в ходе расследования обнаружили сеть фиктивных сайтов, маскирующихся под авторитетные европейские медиа. Расследование показало, что эти сайты использовались для распространения пророссийской пропаганды и дезинформации.

Расследованию помогла волна публикаций в европейских и украинских медиа, искусственно запущенная после комплиментарного материала в австрийском издании der Standard .

Журналисты указали на российское гражданство Кропачева и его связь с Медведчуком - фото 4

Автор статьи, Якоб Пфлюгль ( Jakob Pflügl) , представил Виталия Кропачева в позитивном свете как бизнесмена, дающего квартиры и стартовый капитал беженцам, которые вернутся в Украину и будут работать в него, не вспомнив, что его публично обвиняют в организации "преступной группировки, причастной масштабной коррупции в украинском энергетическом секторе. Журналисты начали исследовать деятельность Кропачева и связанные с ним публикации. Расследование выявило, что сайты, на которых размещались перепечатки материалов о Кропачеве, фиктивны и, вероятно, связаны с братьями Омаром и Валидом Арфушем.

Руководители и сотрудники закрытого медиахолдинга "112 Украина", параллельно украинским проектам, занимаются созданием двух крупных проектов в Европе: "Голос Европы" и "Соотечественники". Портал "Голос Европы" выступает как новостной ресурс, продвигающий пророссийскую повестку дня и направленную на манипуляцию общественным мнением в Европе.

Журналисты указали на российское гражданство Кропачева и его связь с Медведчуком - фото 5

Проект "Соотечественники" представляет собой виртуальный центр правовой помощи для оппозиционеров, якобы борцов за свободу слова. Оба проекта активно используют ресурсы и экспертизу бывших сотрудников "112 Украина". Их деятельность направлена на подрыв доверия к европейским институтам и поддержку пророссийских настроений. Эти проекты являются частью широкой кампании по дезинформации, нацеленной на дестабилизацию информационного пространства Европы, утверждается в расследовании.



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-06-13/jurnalistyi-ukazali-na-rossiyskoe-grajdanstvo-kropacheva-i-ego-svyaz-s-medvedchukom/323958
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