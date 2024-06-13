Международная группа журналистов-расследователей рассказала, что недавно арестованный украинский политик Виталий Кропачев "имеет российское гражданство , и, пытаясь скрыть это, сменил свою фамилию в российском паспорте из Кропачев на "Мирный". Он вероятно до сих пор не осуществил процедуру выхода из российского граждан".

Виталий Кропачев (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Апостроф"





Расследователи считают, что именно Кропачев, с Медведчуком и братьями Арфуш, связан с дезинформационными кампаниями, направленными на создание псевдоэкспертов и манипуляцию европейским общественным мнением.

Недавние обыски в Европарламенте в Брюсселе и Страсбурге, связанные с деятельностью пророссийского новостного портала "Голос Европы", использующего домен golos.eu, указывают на участие в координации представителей закрытого медиахолдинга "112 Украина". Виталий Кропачев, в самом разгаре войны, после национализации медиахолдинга Медведчука открыл информационный канал UWN и привлек к его работе топ-менеджеров и команду закрытого медиахолдинга "112 Украина".





Журналисты в ходе расследования обнаружили сеть фиктивных сайтов, маскирующихся под авторитетные европейские медиа. Расследование показало, что эти сайты использовались для распространения пророссийской пропаганды и дезинформации.

Расследованию помогла волна публикаций в европейских и украинских медиа, искусственно запущенная после комплиментарного материала в австрийском издании der Standard .





Автор статьи, Якоб Пфлюгль ( Jakob Pflügl) , представил Виталия Кропачева в позитивном свете как бизнесмена, дающего квартиры и стартовый капитал беженцам, которые вернутся в Украину и будут работать в него, не вспомнив, что его публично обвиняют в организации "преступной группировки, причастной масштабной коррупции в украинском энергетическом секторе. Журналисты начали исследовать деятельность Кропачева и связанные с ним публикации. Расследование выявило, что сайты, на которых размещались перепечатки материалов о Кропачеве, фиктивны и, вероятно, связаны с братьями Омаром и Валидом Арфушем.

Руководители и сотрудники закрытого медиахолдинга "112 Украина", параллельно украинским проектам, занимаются созданием двух крупных проектов в Европе: "Голос Европы" и "Соотечественники". Портал "Голос Европы" выступает как новостной ресурс, продвигающий пророссийскую повестку дня и направленную на манипуляцию общественным мнением в Европе.





Проект "Соотечественники" представляет собой виртуальный центр правовой помощи для оппозиционеров, якобы борцов за свободу слова. Оба проекта активно используют ресурсы и экспертизу бывших сотрудников "112 Украина". Их деятельность направлена на подрыв доверия к европейским институтам и поддержку пророссийских настроений. Эти проекты являются частью широкой кампании по дезинформации, нацеленной на дестабилизацию информационного пространства Европы, утверждается в расследовании.

