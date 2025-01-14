Журналистов хотят наказывать за публикацию информации из государственных реестров: что известно

Верховная Рада вновь рассмотрит законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для журналистов за публикацию информации из реестров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламентского комитета по свободе слова, депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Журналистам готовят новое наказание. Фото: УНН

"И снова эти же проблемы: законопроект 10242, который усиливает уголовную ответственность за публикацию данных из реестров и получил критику от медиасообщества в прошлом году, снова попал в повестку дня Верховной Рады", — написал он.

По словам Юрчишина, его комитет предлагал провести консультации с журналистами и медиа-экспертами, однако представители монобольшинства не ответили на это предложение.

"Это означает, что законопроект, вероятно, имеет целью лишь ограничить возможности расследователей ставить неудобные вопросы злоупотреблений властью. Если же целью является улучшение защиты реестров, для этого есть другие способы", — отметил он.

Юрчишин добавил, что вместе с Ярославом Железняком и коллегами из фракции "Голос" они будут продолжать работу над внесением своих поправок.

Как сообщалось ранее, 4 декабря Верховная Рада не поддержала законопроект №10242.

Этот законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, в частности, установление наказания за несанкционированное вмешательство, распространение или продажу информации из публичных электронных реестров, а также усиление наказания во время военного положения за нарушения в области информационно-коммуникационных систем.

2 декабря 2024 года медиадвижение и правозащитные организации призвали депутатов не поддерживать этот законопроект в его текущей редакции, отмечая, что он создает угрозы для свободы слова и защиты журналистских источников и разоблачителей коррупции.

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