«Житомирская политехника» отдала миллионные тендеры фирмам со 100-гривневым уставным капиталом

Несмотря на войну, тендеры отдельных государственных учреждений вызывают сомнения в целесообразности и прозрачности их проведения. Так, "Житомирская политехника" под руководством ректора "Слуги народа" Виктора Евдокимова за услуги по охране отдала почти 3,5 млн грн фирмам со 100-гривневым уставным капиталом. Об этом свидетельствуют данные порталов "Проззоро" и портала "Clarity - project Инфо".

Тендеры ГУ Житомирская политехника при ректоре Викторе Евдокимове

Итак, ООО "БЕРКУТ-2012" и ООО "СКОРПИОН-БЕЗОПАСНОСТЬ", зарегистрированы в г. Житомире в одной и той же квартире (ул. Вокзальная, дом 8, квартира 87). Обе компании принадлежат одному владельцу — Нестеренко Николаю Ефимовичу, имеют уставный капитал в размере 100 грн и обе вместе принимают участие в тендерах Государственного университета "Житомирская политехника", создавая таким образом видимую конкуренцию.



Победу поочередно отдают то одной компании, то другой, выбрасывая из тендеров других участников, предлагающих более низкие цены.



Так, в начале года "Житомирская политехника" провела тендер на охранные услуги стоимостью более 1,6 млн. грн. Компания-участник "Крамоли" предоставила наименьшее ценовое предложение – 1 114 272 грн, в то время как предложение от "БЕРКУТ-2012" составило почти 1,3 млн грн, что не помешало последней победить. Услуги по охране поставщик должен был начать в феврале и продолжать до конца текущего года.

Вместе с тем, в феврале 2022 года Политехника объявила еще один тендер на услуги по охране — на почти 200 тыс. грн. Услугу исполнитель должен был предоставлять в течение февраля-марта. И этот подряд без даже минимального понижения ожидаемой стоимости отдали ООО "СКОРПИОН-БЕЗОПАСНОСТЬ".

Так что получается, что одну и ту же услугу две связанные компании предоставляют университету в один и тот же период.

В общем, по данным портала "Сlarity - project. Инфо", "БЕРКУТ-2012" освоил на Государственном университете "Житомирская политехника" 3,16 млн бюджетных гривен, а "СКОРПИОН-БЕЗОПАСНОСТЬ" — еще более 330 тыс.грн.

Отметим, что ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов одновременно является главой фракции "Слуг народа" в Житомирском горсовете и экс-кандидатом в мэры города от Зекоманды. Кроме того, известно, что это не первый раз, когда к тендерам возглавляемого им университета возникают вопросы и подозрения в коррупции . До 2018 года Евдокимов был служителем церкви Московского патриархата, а за пять месяцев до того, как "перекраситься" в "Слугу народа" возглавлял житомирскую партийную ячейку "Наш край".









Напомним, в конце прошлого года заместитель Евдокимова – один из проректоров Житомирской политехники – засветился на приобретении одесской недвижимости стоимостью 1,7 млн грн, несмотря на отсутствие таких сумм в декларации о доходах.



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