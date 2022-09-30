logo

BTC/USD

19396.02

ETH/USD

1330.84

LTC/USD

53.56

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события «Житомирская политехника» отдала миллионные тендеры фирмам со 100-гривневым уставным капиталом
commentss НОВОСТИ Все новости

«Житомирская политехника» отдала миллионные тендеры фирмам со 100-гривневым уставным капиталом

Возглавляет университет глава городской фракции «Слуга народа» Виктор Евдокимов

сегодня, 14:35
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Несмотря на войну, тендеры отдельных государственных учреждений вызывают сомнения в целесообразности и прозрачности их проведения. Так, "Житомирская политехника" под руководством ректора "Слуги народа" Виктора Евдокимова за услуги по охране отдала почти 3,5 млн грн фирмам со 100-гривневым уставным капиталом. Об этом свидетельствуют данные порталов "Проззоро" и портала "Clarity - project Инфо".

«Житомирская политехника» отдала миллионные тендеры фирмам со 100-гривневым уставным капиталом

Тендеры ГУ Житомирская политехника при ректоре Викторе Евдокимове

Итак, ООО "БЕРКУТ-2012" и ООО "СКОРПИОН-БЕЗОПАСНОСТЬ", зарегистрированы в г. Житомире в одной и той же квартире (ул. Вокзальная, дом 8, квартира 87). Обе компании принадлежат одному владельцу — Нестеренко Николаю Ефимовичу, имеют уставный капитал в размере 100 грн и обе вместе принимают участие в тендерах Государственного университета "Житомирская политехника", создавая таким образом видимую конкуренцию.  

Победу поочередно отдают то одной компании, то другой, выбрасывая из тендеров других участников, предлагающих более низкие цены.  

Так, в начале года "Житомирская политехника" провела тендер на охранные услуги стоимостью более 1,6 млн. грн. Компания-участник "Крамоли" предоставила наименьшее ценовое предложение – 1 114 272 грн, в то время как предложение от "БЕРКУТ-2012" составило почти 1,3 млн грн, что не помешало последней победить. Услуги по охране поставщик должен был начать в феврале и продолжать до конца текущего года.  

Вместе с тем, в феврале 2022 года Политехника объявила еще один тендер на услуги по охране — на почти 200 тыс. грн. Услугу исполнитель должен был предоставлять в течение февраля-марта. И этот подряд без даже минимального понижения ожидаемой стоимости отдали ООО "СКОРПИОН-БЕЗОПАСНОСТЬ".   

Так что получается, что одну и ту же услугу две связанные компании предоставляют университету в один и тот же период.

В общем, по данным портала "Сlarity - project. Инфо", "БЕРКУТ-2012" освоил на Государственном университете "Житомирская политехника" 3,16 млн бюджетных гривен, а "СКОРПИОН-БЕЗОПАСНОСТЬ" — еще более 330 тыс.грн.

Отметим, что ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов одновременно является главой фракции "Слуг народа" в Житомирском горсовете и экс-кандидатом в мэры города от Зекоманды. Кроме того, известно, что это не первый раз, когда к тендерам возглавляемого им университета возникают вопросы и подозрения в коррупции . До 2018 года Евдокимов был служителем церкви Московского патриархата, а за пять месяцев до того, как "перекраситься" в "Слугу народа" возглавлял житомирскую партийную ячейку "Наш край".  


«Житомирская политехника» отдала миллионные тендеры фирмам со 100-гривневым уставным капиталом - фото 2

Напомним, в конце прошлого года заместитель Евдокимова – один из проректоров Житомирской политехники – засветился на приобретении одесской недвижимости стоимостью 1,7 млн грн, несмотря на отсутствие таких сумм в декларации о доходах.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!