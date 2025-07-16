16 июля в Украине объявлен повышенный уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение было распространено Украинским гидрометцентром. В ближайшие часы и до конца суток в нескольких регионах ожидаются опасные метеорологические явления.

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Синоптики сообщают, что непогода затронет Черновицкую, Хмельницкую, Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую и Одесскую области. В указанных регионах прогнозируются грозы, местами град и шквалы ветра со скоростью 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен первый, желтый уровень опасности.

Специалисты предостерегают, что такие погодные условия могут негативно повлиять на работу энергетической, коммунальной и строительной инфраструктуры, а также усложнить движение транспорта, в частности, в городах и на дорогах.

Причиной неблагоприятной погоды является атмосферный фронт, который охватывает западные регионы страны и обуславливает повышенную влажность и изменения давления. Во второй половине дня этот фронт начнет распространяться на Житомирщину, Винницкую и Киевскую.

В течение дня ожидается переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. В Карпатском регионе возможны сильные осадки. На остальной территории Украины сохранится преимущественно сухая погода. Ветер переменных направлений, преимущественно северо-западный, 5–10 м/с.

Температурный фон по стране будет неравномерным. В западных регионах температура снизится до 21…26, в северных областях — до 25…30. В центральных, восточных и южных регионах будет преобладать жаркая погода: днем столбики термометров будут достигать 29-34°, а в отдельных районах юга — до 35-37°.

Как уже писали "Комментарии", наступившие в эти дни погодные условия способствуют российской армии, которая проводит активные наступательные действия, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".