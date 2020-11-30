Жить по-богатому: вместо воды в Крыму течет "капучино"

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Кириєнко Анна
"Вот такая вода почти постоянно последнюю неделю на улице Первомайской" написала в своем Твиттере жительница Симферополя под ником RoksolanaToday & КрымUA и прикрепила фото странной коричневой жидкости.
Замість води в Криму тече “капучіно”. Фото: tilda
Сначала кажется, что на снимке недопитый кофе. На самом деле это загрязненная вода, которая сигнализирует о явных экологических проблемах на Крымском полуострове.
Пользователи сразу начали писать недоверчивые комментарии, потому что у них возникли сомнения, что это действительно напиток, а не вода из крана. Другие с иронией написали, что крымчанам повезло, потому что они могут пить капучино прямо из водопроводных труб. Третья группа комментаторов просто ужаснулась.
Жидкость коричневого цвета может свидетельствовать о недостатке воды, что представляет серьезную угрозу для населения.
Напомним, что до 2014-го года Украина обеспечивала до восьмидесяти пяти процентов потребностей полуострова в пресной воде. Ресурс поставлялся с помощью Северо-Крымского канала, который соединял русло Днепра с оккупированной территорией.
Продолжить поставки воды Украина согласится только после деоккупации Крыму.
Недостаток воды — не единственная экологическая угроза. На данный момент прокуратура Крыма зафиксировала 15 фактов загрязнения окружающей среды и добычу полезных ископаемых, которую осуществляла РФ.
Большую угрозу представляет и неэкологичное строительство транспортного перехода через Керченский пролив.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Российская Федерация нарушает права детей на Крымском полуострове. Несмотря на карантин, школы и лицеи проводят активное "военно-патриотическое" воспитание молодежи.
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