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Жить по-богатому: вместо воды в Крыму течет "капучино"

Жительница Симферополя показала последствия нехватки воды на полуострове

сегодня, 14:05
Автор:

Кириєнко Анна

"Вот такая вода почти постоянно последнюю неделю на улице Первомайской" написала в своем Твиттере жительница Симферополя под ником RoksolanaToday & КрымUA и прикрепила фото странной коричневой жидкости.

Жить по-богатому: вместо воды в Крыму течет "капучино"

Замість води в Криму тече “капучіно”. Фото: tilda

Сначала кажется, что на снимке недопитый кофе. На самом деле это загрязненная вода, которая сигнализирует о явных экологических проблемах на Крымском полуострове.

Пользователи сразу начали писать недоверчивые комментарии, потому что у них возникли сомнения, что это действительно напиток, а не вода из крана. Другие с иронией написали, что крымчанам повезло, потому что они могут пить капучино прямо из водопроводных труб. Третья группа комментаторов просто ужаснулась.

Жидкость коричневого цвета может свидетельствовать о недостатке воды, что представляет серьезную угрозу для населения.

Напомним, что до 2014-го года Украина обеспечивала до восьмидесяти пяти процентов потребностей полуострова в пресной воде. Ресурс поставлялся с помощью Северо-Крымского канала, который соединял русло Днепра с оккупированной территорией.

Продолжить поставки воды Украина согласится только после деоккупации Крыму.

Недостаток воды — не единственная экологическая угроза. На данный момент прокуратура Крыма зафиксировала 15 фактов загрязнения окружающей среды и добычу полезных ископаемых, которую осуществляла РФ.

Большую угрозу представляет и неэкологичное строительство транспортного перехода через Керченский пролив.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Российская Федерация нарушает права детей на Крымском полуострове. Несмотря на карантин, школы и лицеи проводят активное "военно-патриотическое" воспитание молодежи.



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Источник: https://twitter.com/KrimRt/status/1333050006400610305
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