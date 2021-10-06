Жестоко убиты: под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (ФОТО 18+)

На Львовщине, недалеко от населенного пункта Соколовка, обнаружили неизвестную могилу воинов УПА. Здесь были останки 15 юношей и одной девушки. Об этом сообщает поисковый центр "Судьба" в соцсетях.

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

Установлено, что все они умерли от огнестрельных ранений, очевидно, во время военной схватки с врагом.

Вместе с тем в нескольких бойцов УПА есть травмы, которые наносились тяжелым и тупым орудием смерти. И, при этом, раненых возможно добивали, или уже издевались над мертвыми их враги.

По словам исследователей "Судьбы", которые проводили специальные исследования, такие повреждения были нанесены в голову.

По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Харьковские археологи откопали остатки скифской женщины с золотом и оружием . Студенты и сотрудники Харьковского национального университета им. Каразина провели сенсационную находку в Полтавской области. В археологических раскопках были найдены ценные артефакты, украшения из золота, а также тело девушки с оружием и конской сбруей времена существования скифов. Раскопки проводились на территории городища Белого под Полтавой, и это уже вторая неразграбленная находка с 1906 года на этой земле. Найдена скифская девушка была украшена головным убором из золота, серебряным браслетом, ожерельем из янтаря и золотыми серьгами. Рядом с ней находилась керамическая посуда, зеркало, псалии из кости, а также два набора конской сбруи. При более детальном осмотре археологи обнаружили еще акинак и колчан со стрелами, на которых серебряные наконечники.

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