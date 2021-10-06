logo
Русский Українська

BTC/USD

55535.49

ETH/USD

3595.03

LTC/USD

179.27

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Жестоко убиты: под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (ФОТО 18+)
commentss НОВОСТИ Все новости

Жестоко убиты: под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (ФОТО 18+)

Археологи провели раскопки

6 октября 2021, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева

На Львовщине, недалеко от населенного пункта Соколовка, обнаружили неизвестную могилу воинов УПА. Здесь были останки 15 юношей и одной девушки. Об этом сообщает поисковый центр "Судьба" в соцсетях.

Жестоко убиты: под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (ФОТО 18+)

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

Установлено, что все они умерли от огнестрельных ранений, очевидно, во время военной схватки с врагом.

Вместе с тем в нескольких бойцов УПА есть травмы, которые наносились тяжелым и тупым орудием смерти. И, при этом, раненых возможно добивали, или уже издевались над мертвыми их враги.

По словам исследователей "Судьбы", которые проводили специальные исследования, такие повреждения были нанесены в голову.

По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки.

Жестоко убиты: под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (ФОТО 18+) - фото 2
Жестоко убиты: под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (ФОТО 18+) - фото 3
Жестоко убиты: под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (ФОТО 18+) - фото 4

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Харьковские археологи откопали остатки скифской женщины с золотом и оружием . Студенты и сотрудники Харьковского национального университета им. Каразина провели сенсационную находку в Полтавской области. В археологических раскопках были найдены ценные артефакты, украшения из золота, а также тело девушки с оружием и конской сбруей времена существования скифов. Раскопки проводились на территории городища Белого под Полтавой, и это уже вторая неразграбленная находка с 1906 года на этой земле. Найдена скифская девушка была украшена головным убором из золота, серебряным браслетом, ожерельем из янтаря и золотыми серьгами. Рядом с ней находилась керамическая посуда, зеркало, псалии из кости, а также два набора конской сбруи. При более детальном осмотре археологи обнаружили еще акинак и колчан со стрелами, на которых серебряные наконечники.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=875476513173676&id=363408944380438
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ