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Жертвы войны на востоке получат поддержку - Еврокомиссия

Представитель Еврокомиссии во время визита в Донецкую область рассказал о новой помощь от Европы

сегодня, 17:50
Автор:

Елена Бурдейная

Восточная Украина получит гуманитарную помощь Евросоюза, сообщает пресс-служба представительства ЕС.

Жертвы войны на востоке получат поддержку - Еврокомиссия

Европейская комиссия с первых месяцев войны предоставляет гуманитарную помощь Украине - фото из сети

Уязвимые слои населения, которые пострадали от военных действий на востоке Украины, получат дополнительные 3,5 млн евро, сообщил Эймон Гилмор в своем твиттере во время визита в Краматорск. Европейская Комиссия будет предоставлять средства, так как ситуация ухудшается и растет нестабильность. В течение 2021 г. помощь уже оказывалась в размере 29 млн евро.

Янез Ленарчич, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи, напоминает, что украинцы на охваченных войной территориях живут в страхе за свою жизнь и каждый день борются за удовлетворение элементарных потребностей. Эпидемия коронавируса ухудшила ситуацию, так как задела граждан старшего возраста и людей с инвалидностью — наиболее уязвимых к болезням и с социальными проблемами. Средства должны быть потрачены:

— на медицину и товары первой необходимости;

— для подготовки к зимним морозам;

— для предоставления психосоциальной и психологической помощи.

Средства поступят людям по обе стороны от линии соприкосновения: на территории, контролируемые Украиной, и на неподконтрольные — в квазигосударства "ДНР/ЛНР".

Еврокомиссар утверждает:

"ЕС будет поддерживать людей на востоке Украины столько, сколько это будет нужно, но только установление постоянного мира может обеспечить реальное решение проблемы".

Еврокомиссия с 2014 г. выделила украинцам 194 млн евро в связи с войной. В течение семи лет пострадали 5 млн человек, из них — 3,4 млн до сих пор не получили никакой гуманитарной помощи. Люди не имеют доступа к пище, медицинским и социальным услугам, в населенных пунктах отсутствует вода и свет, разрушены школы, больницы, жилые дома.


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Источник: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/105872/%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-35-%D0%BC%D0%BB%D0%BD
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