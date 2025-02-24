Женщины на передовой: топ-3 области по количеству обращений в рекрутинговые центры

С началом работы рекрутинговых центров Сил обороны Украины наблюдается значительное увеличение количества женщин, желающих присоединиться к военной службе. С начала работы центров рекрутинга 42366 граждан обратились за консультациями, среди которых 21% составляют женщины. Наибольший интерес к армейской карьере проявляют жители Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областей, где зафиксировано наибольшее количество обращений. Об этом сообщает Минобороны.

Фото: mod.gov.ua

За прошедшую неделю в центры рекрутинга обратилось 1 064 человека, и среди них женщины, ставшие одними из основных кандидатов на такие должности, как операторы БПЛА, водители и стрелковые специальности. Украина активно развивает рекрутинговую инфраструктуру и сейчас функционирует 48 центров, среди которых есть и онлайн-центры, позволяющие каждому гражданину получить необходимую информацию и консультации.

Центры рекрутинга обеспечивают конфиденциальность всех обращений и не занимаются мобилизацией или вручением повесток. Это позволяет потенциальным кандидатам чувствовать себя в безопасности при избрании службы в армии. Среди самых популярных специальностей те, что связаны с высокими технологиями и техникой, ведь запросы на операторов беспилотников и специалистов по вождению техники продолжают расти.

Дополнительную информацию о работе центров рекрутинга можно найти на официальном сайте по ссылке.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с начала работы сервиса рекрутинга в приложении Резерв+ тысячи украинцев уже присоединились к рядам Сил обороны, выбрав вакансии по своему опыту и навыкам. Самыми востребованными остаются направления, требующие как тактических умений, так и технических знаний. Это еще раз доказывает, что армии нужны специалисты по разным сферам, а каждый может найти роль, в которой будет максимально полезным.