Женщина вернулась с выборов и стала долларовой мультимиллионершей

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Владимир Лавский
Американка, которая не стала называть свое имя, после голосования на выборах президента США зашла в магазин за газировкой, а заодно купила лотерейный билет. Об удачном случае сообщает портал UPI.
На условиях полной анонимности жительница Бофорта, что в Южной Каролине, поделилась счастьем. В воскресенье, 25 октября, она сделала свой выбор на досрочном голосовании за президента Соединенных Штатов Америки. В одном из магазинов возле дома она купила бутылку газированной воды и билет Mega Millions. Не придавая этому особого значения, она на следующий день проверила результаты розыгрыша и очень обрадовалась. По ее подсчетам, выигрыш составил тысячу долларов.
Потом американка показал билет мужу, и после его проверки супруги были шокированы. Комбинация цифр 5-11-25-27-64 принесла им два миллиона долларов. Пока победительница еще не решила, куда потратит выигранные деньги.
Как ранее сообщали "Комментарии", хакеры взломали сайт действующего президента США Дональда Трампа.
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