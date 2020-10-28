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Женщина вернулась с выборов и стала долларовой мультимиллионершей

Американка по пути домой заглянула в магазин и купила лотерейный билет

сегодня, 12:01
Автор:

Владимир Лавский

Американка, которая не стала называть свое имя, после голосования на выборах президента США зашла в магазин за газировкой, а заодно купила лотерейный билет. Об удачном случае сообщает портал UPI.

Женщина вернулась с выборов и стала долларовой мультимиллионершей

На условиях полной анонимности жительница Бофорта, что в Южной Каролине, поделилась счастьем. В воскресенье, 25 октября, она сделала свой выбор на досрочном голосовании за президента Соединенных Штатов Америки. В одном из магазинов возле дома она купила бутылку газированной воды и билет Mega Millions. Не придавая этому особого значения, она на следующий день проверила результаты розыгрыша и очень обрадовалась. По ее подсчетам, выигрыш составил тысячу долларов. 

Потом американка показал билет мужу, и после его проверки супруги были шокированы. Комбинация цифр 5-11-25-27-64 принесла им два миллиона долларов. Пока победительница еще не решила, куда потратит выигранные деньги.

Как ранее сообщали "Комментарии", хакеры взломали сайт действующего президента США Дональда Трампа. 


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