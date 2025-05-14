Женщина сделала ДНК-тест и узнала шокирующую правду о своем муже

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Slava Kot
Семейная пара из Великобритании решила пройти ДНК-тест, чтобы лучше узнать свое происхождение. Однако результаты теста оказались настолько шокирующими, что это изменило их жизнь навсегда. ДНК-тест обнаружил, что они на самом деле были сводными братом и сестрой.
ДНК-тест открыл невероятную правду о женатой паре. Фото из открытых источников
Мать двоих детей из Британии поделилась своей историей на Reddit, где рассказала, что сделала ДНК-тест для исследования семейного происхождения. Пара ожидала увидеть интересные совпадения и узнать новые факты о прошлых предках, однако результат показал, что они оба имели одного биологического отца.
Женщина знала, что была зачата от донора спермы, но не представляла, что ее муж, с которым она замужем уже много лет и с которым воспитывает двоих детей также ребенок донора. Кроме того, сам мужчина этого тоже не знал.
Из-за новой информации пара обратилась к генетическому консультанту, чтобы получить подробное объяснение и помощь, ведь они воспитывают двух общих детей. По словам женщины, ее жизнь "перевернулась с ног на голову".
Популярность ДНК-тестов по происхождению растет во всем мире. Только в Великобритании ими воспользовались более 4,7 миллиона человек. Люди стремятся узнать больше о своем этническом прошлом, обрести далеких родственников или даже установить биологических родителей. Но эти тесты иногда открывают то, чего никто не ожидал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДНК-тест раскрыл страшную семейную тайну. Теперь бабушке грозит пожизненное заключение.
Также "Комментарии" писали, что благодаря тесту на ДНК удалось найти девушку, пропавшую 25 лет назад.
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