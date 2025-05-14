Женщина сделала ДНК-тест и узнала шокирующую правду о своем муже

Семейная пара из Великобритании решила пройти ДНК-тест, чтобы лучше узнать свое происхождение. Однако результаты теста оказались настолько шокирующими, что это изменило их жизнь навсегда. ДНК-тест обнаружил, что они на самом деле были сводными братом и сестрой.

ДНК-тест открыл невероятную правду о женатой паре. Фото из открытых источников

Мать двоих детей из Британии поделилась своей историей на Reddit, где рассказала, что сделала ДНК-тест для исследования семейного происхождения. Пара ожидала увидеть интересные совпадения и узнать новые факты о прошлых предках, однако результат показал, что они оба имели одного биологического отца.

Женщина знала, что была зачата от донора спермы, но не представляла, что ее муж, с которым она замужем уже много лет и с которым воспитывает двоих детей также ребенок донора. Кроме того, сам мужчина этого тоже не знал.

"Мы получили результаты, и… я подошла своему мужу. Мы оказались сведены брат и сестра. Сначала я подумала, что это какая-то ошибка, или, возможно, я что-то неправильно поняла. Но нет, после расследования мы поняли, что его отец тоже был донором, и никто ему об этом не сказал", — рассказывает британка.

Из-за новой информации пара обратилась к генетическому консультанту, чтобы получить подробное объяснение и помощь, ведь они воспитывают двух общих детей. По словам женщины, ее жизнь "перевернулась с ног на голову".

"Я не могу описать свои чувства. Это не просто удивление или растерянность. Это что-то глубже. Мы продолжаем любить друг друга, но наш брак приобрел совсем другой смысл. Я даже не знаю, как объяснить свои чувства. Это просто… шокирует. Я, конечно, его люблю, но это так сильно все меняет", — описала свои эмоции женщина.

Популярность ДНК-тестов по происхождению растет во всем мире. Только в Великобритании ими воспользовались более 4,7 миллиона человек. Люди стремятся узнать больше о своем этническом прошлом, обрести далеких родственников или даже установить биологических родителей. Но эти тесты иногда открывают то, чего никто не ожидал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДНК-тест раскрыл страшную семейную тайну. Теперь бабушке грозит пожизненное заключение.

Также "Комментарии" писали, что благодаря тесту на ДНК удалось найти девушку, пропавшую 25 лет назад.