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Главная Новости Общество события Женщина после кесарево выбросила с окна роддома чужого малыша
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Женщина после кесарево выбросила с окна роддома чужого малыша

По информации СМИ, некоторое время женщина лечилась в психоневрологическом диспансере

сегодня, 10:05
Автор:

Хмільовська Інна

Трагедия случилась в российском Стерлитамаке. Там 29-летняя женщина выбросила из окна роддома чужого новорожденного ребенка. Врачи пытались реанимировать младенца, но от полученных травм он погиб на месте. Как сообщает TСН, некоторое время женщина лечилась в психоневрологическом диспансере.

Женщина после кесарево выбросила с окна роддома чужого малыша

Трагедия в роддоме, фото из открытых источников

Тогда врачи выписали ее, выдав справку, что никакой опасности для окружающих она не несёт.

"После операции кесарева сечения одна из рожениц молча подошла к кроватке с новорожденным чужой женщины, взяла его на руки и выкинула из окна третьего этажа", — пишут в информации.

Накануне в перинатальном центре прошла операция кесарева сечения — две женщины стали мамами. Спустя несколько часов после операции одна из мам встала и подошла к кроватке с младенцем чужой женщины. Она взяла ребенка на руки и бросила из окна третьего этажа. Ребенок погиб на месте.

На место инцидента прибыли правоохранители для проведения проверки. Сама пациентка никак не комментирует произошедшее. Ее ребенка изолировали. Иные подробности не приводятся.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в США маленький ребёнок убил свою мать на глазах у её коллег. Инцидент произошел в американском штате Флорида. Сообщается, что ребёнок случайно выстрелил из огнестрельного оружия в свою мать, которая в этот момент разговаривала по видеосвязи. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Австралии сорока напала на женщину с ребёнком. Сообщается, что инцидент произошел, когда местная жительница прогуливалась со своей дочкой в пригороде Брисбена. Чтобы уберечь своего ребёнка, женщина взяла его на руки и уворачивалась от агрессивной птицы. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Оклахома ребёнок погиб во время выполнения челленджа в популярной социальной сети. Сообщается, что погибший был активным пользователем сервиса для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok. В один из дней он решил поучаствовать в Black Out challenge, суть которого состоит, чтобы человек душил себя до тех пор, пока не потеряет сознание. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-rossii-zhenschina-vykinula-iz-okna-roddoma-chuzhogo-rebenka-1847869.html
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