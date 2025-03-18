Женщина докупила сыну третьего ребенка: сколько заплатила за младенца

Во Львове женщина пыталась помочь своему 31-летнему сыну избежать мобилизации, незаконно оформив на него третьего ребенка. В этом ей способствовала врач-акушерка из Харькова, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Малыш

Обеим фигуранткам уже объявлено подозрение за препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в условиях военного положения.

По данным следствия, осенью 2024 года 61-летняя жительница Львова обратилась к своей знакомой – врачу-акушерке из Харькова, попросив помочь ее сыну избежать мобилизации. Поскольку у мужчины уже было двое детей, третий ребенок дал бы ему право на отсрочку.

Медицинская работница нашла беременную женщину, которая согласилась за денежное вознаграждение записать сына львовянки отцом своего будущего ребенка.

В декабре 2024 года львовянка прибыла в Харьков, чтобы встретиться с беременной женщиной. Она передала ей часть договоренной суммы – 400 долларов США, а также заверила, что до достижения ребенком трех лет будет ежемесячно оказывать финансовую поддержку.

Впоследствии подозреваемая сделала еще один перевод на сумму 4200 гривен. В конце февраля 2025 года родился мальчик, после чего "бабушка" отправилась в Харьков с нотариально заверенным заявлением своего сына о признании отцовства и доверенностью.

10 марта правоохранители задержали женщину в Центре предоставления административных услуг при подаче документов. Суд избрал для нее меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Вскоре была разоблачена и врач-акушерка, которая помогала в схеме. Суд решает вопрос относительно ее меры пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о масштабных схемах избегания мобилизации.



