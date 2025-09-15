Во время одной из украинских свадеб появление жениха организаторы решили разыграть как прилет на беспилотнике. Мероприятие проходило у водоема, и на видео четко видно, как дрон начал снижаться и упал в конце концов в воду.

Жених на дроне: на одной из свадеб РЭБ сбил «свадебный» БПЛА (ВИДЕО)

Видео опубликовал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Во время свадьбы организаторы пытались разыграть прилет жениха на дроне. Разумеется, летел манекен. Но….где-то в кустах зло улыбался РЕБовец, не приглашенный на свадьбу", – написал "Флэш".





Напомним, что в условиях военного положения использование гражданских дронов в Украине запрещено, за исключением случаев, когда полеты согласованы с военными или силовыми структурами для конкретных целей (например, агропроизводство, требующее разрешения военной администрации). Несанкционированные полеты могут расцениваться как шпионаж и наказываться лишением свободы.

В случае нарушения оператора, управляющего беспилотником, может грозить штраф в размере от 1020 до 8500 грн. Если на карте памяти коптера зафиксированы колонны ВСУ, военный или важный гражданский объект, предусмотрено более серьезное наказание. Человек, который обнародовал эту информацию, может быть лишен свободы сроком от 3 до 5 лет.

За наблюдение и распространение данных о перемещении или направлении оружия по стране грозит от 5 до 8 лет. При этом следует отметить, что ведение военного положения не означает полного запрета на фото и видеосъемку. В Украине действует ряд законов и нормативных актов, устанавливающих ограничения. И часть таких запретов предусмотрена законом "О государственной тайне".

