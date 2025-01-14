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Жена Трампа раскрыла, сколько Байдену дадут времени, чтобы покинуть Белый дом

На смену обстановки, мебели и вещей в резиденции лидера США отводится лишь несколько часов

сегодня, 22:33
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Николай Лисицын








Будущая первая леди США Мелания Трамп спустя неделю во второй раз поселится в Белом доме. По ее признанию, сейчас она чувствует себя гораздо увереннее, чем в прошлую президентскую каденцию своего мужа Дональда Трампа. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью жены Трампа каналу Fox News. 

Жена Трампа раскрыла, сколько Байдену дадут времени, чтобы покинуть Белый дом

Мелания Трамп уже опытная квартирантка в Белом доме, поэтому чувствует себя уверенно. Фото: wikipedia.org

Мелания заявила, что ее главный приоритет на ближайшие четыре года – "быть мамой, быть первой леди, быть женой". Поэтому супруге президента предстоит жить на три города.

"Я буду в Белом доме. А когда мне нужно будет быть в Нью-Йорке, я буду в Нью-Йорке. Когда мне нужно будет быть в Палм-Бич, я буду в Палм-Бич. ", – заявила она. 

Будущая первая леди США отметила, что у их 18-летнего сына Баррона Трампа, который учится в Школе бизнеса при Нью-Йоркском университете, будет комната в Белом доме. 


Комментируя переезд в Белый дом, супруга Трампа отметила, что, по ее ощущениям, в первый раз ее приняли в Вашингтоне не все, и женщина чувствовала недостаток поддержки.  Она ожидает, что "во второй раз все будет проще".

"Разница в том, что я знаю, куда пойду. Я знаю комнаты, где мы будем жить, я знаю процесс. Первый раз был сложным. У нас было не так много информации. Но в этот раз у меня есть все. У меня есть планы, я могу переехать, я уже собрала вещи, я уже выбрала мебель, которую нужно поставить, так что в этот раз, во второй раз, это совсем другой переезд", – рассказала она.

Меланья Трамп добавила, что у транзитной команды, которая будет "заселять" чету Трампов и выселять Джо и Джилл Байденов, 20 января будет всего пять часов, чтобы вывезти все вещи 46-го президента и разместить в Белом доме новых обитателей. Она подчеркнула, что процесс будет расписан по минутам.

(на видео в районе 3:00)


Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров. Кроме того, впервые в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами, поскольку в стране все еще будет продолжаться траур по умершему 29 декабря Джимми Картеру, который был президентом Штатов в 1977-1981 годах и дожил до 100 лет.

Но в США и без этого относятся к новому пришествию Трампа в Белый дом как к неординарному событию. Ведь это лишь второй случай в истории США, когда экс-президент после перерыва в один срок снова займет Овальный кабинет. До этого вернуться в Белый дом после паузы и поражения в попытке переизбрания удавалось только Гроверу Кливленду (президент США в 1885 — 1889 и 1893 -1897 годах).



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vBEExzc2JKM
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