Жена Трампа раскрыла, сколько Байдену дадут времени, чтобы покинуть Белый дом



















Будущая первая леди США Мелания Трамп спустя неделю во второй раз поселится в Белом доме. По ее признанию, сейчас она чувствует себя гораздо увереннее, чем в прошлую президентскую каденцию своего мужа Дональда Трампа. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью жены Трампа каналу Fox News.

Мелания Трамп уже опытная квартирантка в Белом доме, поэтому чувствует себя уверенно. Фото: wikipedia.org

Мелания заявила, что ее главный приоритет на ближайшие четыре года – "быть мамой, быть первой леди, быть женой". Поэтому супруге президента предстоит жить на три города.



"Я буду в Белом доме. А когда мне нужно будет быть в Нью-Йорке, я буду в Нью-Йорке. Когда мне нужно будет быть в Палм-Бич, я буду в Палм-Бич. ", – заявила она.



Будущая первая леди США отметила, что у их 18-летнего сына Баррона Трампа, который учится в Школе бизнеса при Нью-Йоркском университете, будет комната в Белом доме.





Комментируя переезд в Белый дом, супруга Трампа отметила, что, по ее ощущениям, в первый раз ее приняли в Вашингтоне не все, и женщина чувствовала недостаток поддержки. Она ожидает, что "во второй раз все будет проще".

"Разница в том, что я знаю, куда пойду. Я знаю комнаты, где мы будем жить, я знаю процесс. Первый раз был сложным. У нас было не так много информации. Но в этот раз у меня есть все. У меня есть планы, я могу переехать, я уже собрала вещи, я уже выбрала мебель, которую нужно поставить, так что в этот раз, во второй раз, это совсем другой переезд", – рассказала она.

Меланья Трамп добавила, что у транзитной команды, которая будет "заселять" чету Трампов и выселять Джо и Джилл Байденов, 20 января будет всего пять часов, чтобы вывезти все вещи 46-го президента и разместить в Белом доме новых обитателей. Она подчеркнула, что процесс будет расписан по минутам.

(на видео в районе 3:00)





Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров. Кроме того, впервые в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами, поскольку в стране все еще будет продолжаться траур по умершему 29 декабря Джимми Картеру, который был президентом Штатов в 1977-1981 годах и дожил до 100 лет.

Но в США и без этого относятся к новому пришествию Трампа в Белый дом как к неординарному событию. Ведь это лишь второй случай в истории США, когда экс-президент после перерыва в один срок снова займет Овальный кабинет. До этого вернуться в Белый дом после паузы и поражения в попытке переизбрания удавалось только Гроверу Кливленду (президент США в 1885 — 1889 и 1893 -1897 годах).