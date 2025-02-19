Жена Арестовича подала на развод: что произошло в семье скандального "советника"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, ныне находящийся за границей, разводится. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

Арестович с женой (фото из открытых источников)

Иск о расторжении брака подала его супруга Анастасия Арестович. Ее заявление 11 февраля принял к рассмотрению Соломенский районный суд Киева. Председательствующим судьей по делу назначена Галина Козленко. Однако дата судебного заседания не определена.

"Главком" в течение дня пытался получить комментарии от адвоката и представителя истицы, а также у Анастасии Арестович, однако ответа так и не получил.

Согласно открытым источникам, Анастасия Арестович состоит в браке с Алексеем Арестовичем с 2015 года. Супруги воспитывают общего несовершеннолетнего сына Александра. Кроме того, у бывшего советника Офиса президента есть еще двое детей от предыдущих браков.

В феврале 2024 года Анастасия дала интервью блогеру Анне Олицкой. Разговор состоялся в Нью-Йорке, где к тому времени проживала семья эксрадника.

Сегодня Анастасия занимается организацией ретритов и живых встреч в рамках проекта SpaceLove.

По информации СМИ, Алексей Арестович покинул территорию Украины в начале сентября 2023 года. Как сообщалось, основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки Минобороны. Впрочем, впоследствии представители разведки опровергли эту информацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович рассказал, что не идет воевать за Украину , потому что неизбежно погибнет. Бывший советник Офиса президента и популярный украинский блогер Алексей Арестович рассказал, что с радостью стал бы на защиту Украины, однако не будет это делать из-за высокого шанса погибнуть. По его словам, он может таким образом навредить другим защитникам Украины.

Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович в интервью российскому изданию Echofm рассказал, почему не взял в руки оружие и не вступил в ряды ВСУ. По словам Арестовича, координаты его присутствия быстро передадут России, запустившей по нему ракеты.