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Главная Новости Общество события Желто-голубой флаг появился над оккупированными территориями Украины
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Желто-голубой флаг появился над оккупированными территориями Украины

Таким образом волонтеры, патриоты и активисты поздравили оккупированную часть Украини с государственным праздником

сегодня, 17:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

Активисты, патриоты и волонтеры под запустили в небо над Донецком желто-голубой флаг. Таким образом они поздравили оккупированную часть Украины с 29-й годовщиной независимости страны. Об этом стало известно из прямой трансляции ТСН в Facebook.

Желто-голубой флаг появился над оккупированными территориями Украины

Источник: ТСН

"На линии разграничения, неподалеку от оккупированного российскими захватчиками Донецкая активисты в День Независимости Украины запустили в небо флаг Украины", - говорится в описании к видео.

Это не первое приветствие для украинских патриотов, оставшихся на оккупированной территории. Например, в этом году, 28 июня, по случаю Дня Конституции волонтеры совместно с военными и переселенцами запустили в небо 15-метровый флаг Украины.

Ранее "Комментарии" сообщили о скандале, который состоялся по случаю Дня Независимости Украины.



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