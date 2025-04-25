Ждать ли подорожания топлива в 2025 году: озвучен новый прогноз

НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону уменьшения. Причина изменений выводов в удешевления нефти. Прогнозируется, что цены на заправках будут оставаться практически на том же уровне, что и сейчас. Об это говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2025 года).

Подорожание топлива. Фото: из открытых источников

НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.

"В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейшее увеличение акцизной нагрузки. Это будет обеспечивать умеренные темпы роста цен на топливо (менее 5%) на прогнозном горизонте", — говорится в документе.

По информации НБУ, рост цен на топливо набрал темп до 9,9% г/г в марте по сравнению с 4,8% г/г в декабре 2024 года. Причина такого скачка кроется в повышении акцизов. Еще одна причина – высокая волатильность цен на мировых сырьевых рынках. Дополнительное давление вызвали эффекты от мартовского ослабления обменного курса гривны к евро.

Однако в целом подорожание топлива оказалось ниже, чем прогнозировалось. Этому, в частности, способствовали достаточность запасов и оптимизация логистики импортных поставок. В конце марта розничные цены на топливо снизились вслед за оптовыми благодаря уменьшению стоимости сырья.

В НБУ отмечают, что цены будут зависеть от динамики мировых цен, в частности удешевления нефти. Однако цены могут повыситься из-за требования обязательного добавления биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года. За добавление спирта производители будут брать наценку.

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