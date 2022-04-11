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Жарко будет на Слобожанском направлении: в Генштабе рассказали, когда ждать наступления врага

На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

сегодня, 07:55 comments1709
Автор:

Кравцев Сергей
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Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается. Враг продолжает подготовку наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. В ближайшие дни Россия планирует возобновить наступление. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Жарко будет на Слобожанском направлении: в Генштабе рассказали, когда ждать наступления врага

ВСУ. Фото из открытых источников

В своде сообщается, что враг продолжает активно опрокидывать живую силу и военную технику в Украину. До сих пор в России главной проблемой остается то, что не хватает людей для доукомплектования подразделений. Больше недостает водителей и механиков-водители. Основной переброс сил в Украину запланирован на вторую половину апреля.

В Генштабе предупреждают, что враг может пойти на очередную провокацию. В частности, речь идет о том, чтобы устроить обстрел Молдовы, в чем обвинить потом Украину, после чего, вероятно, применить войска, базирующиеся в Приднестровье для нападения на Украину.

Противник продолжает ракетные обстрелы территории Украины. Основная цель врага в Украине – уничтожение транспортной инфраструктуры, логистических маршрутов. Оккупанты хотят лишить Украину возможности оперативно транспортировать военное оборудование и боеприпасы. Поэтому враг и пытается уничтожить транспортные развязки или вывести их из строя.

Несмотря на то, что массированное наступление еще готовится, противник уже пытается продвинуться на Слобожанском направлении, частично блокируя город Харьков. На Изюмском направлении, используя БПЛА "Орлан-10", Россия пытается разведать, где именно позиции ВСУ. Продолжаются артиллерийские обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской областей. Враг также не оставляет попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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