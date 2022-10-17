Зерновая сделка под угрозой: чего добивается Россия – почему Украине важно отстоять экспорт зерна

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 октября напомнил о важности продления зерновой сделки, которая разблокировала украинский морской экспорт продовольствия. Он также подчеркнул важность расширения продовольственного экспорта. Каковы перспективы в данном направлении? Может ли рф отказаться продлять соглашение? Кто и как может надавить на страну-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

У россии должны быть хоть какие-то аргументы для выхода из соглашения, пока их нет, только выдумки

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поясняет:

"Морской экспорт продовольствия важен сейчас для всего мира. За время работы зернового коридора из наших портов вышло более 300 судов, которые вывезли 8 миллионов тонн агропродукции. Из них 60% – это Азия и Африка. Такая статистика наголову разбивает аргументы россии, что продовольствие якобы идет только в Европу. Хотя и в этом нет ничего плохого – из-за войны инфляция и удорожание продовольствия происходят во всем мире. А Украина, обычно кормящая более 400 миллионов человек в мире, воюет за право продолжать это делать, быть независимым и суверенным государством".

По мнению эксперта, о том, может ли выйти россия из сделки – известно только руководству этой страны-террориста, которое неоднократно доказывало, что у него нет ничего святого.

"Но соглашение они подписывали не с Украиной, а ООН и Турцией, поэтому у россии должны быть хоть какие-то аргументы для выхода из соглашения. Пока их нет, только выдумки, – считает Дмитрий Соломчук. – Надавить на рф можно и нужно на фронте. С этим успешно справятся наши ВСУ. Агрессор понимает только язык силы, поэтому нам необходимы больше политической и военной поддержки, чтобы поскорее изгнать оккупантов".

Российская сторона будет блокировать продолжение "зернового" соглашения

Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер отмечает, что российская сторона не довольна теми условиями, на которых была заключена зерновая сделка.

"Неоднократно мы уже слышали обвинения в том, что Украина сумела возобновить морской экспорт зерна, тогда как российская сторона испытывает сложности с логистическим обеспечением, страхование судом, банковскими переводами за оплату зерна. Есть сложности и с поставками российских удобрений на международные рынки. Летом, когда рф шла на заключение данной зерновой сделки, со стороны Москвы и Анкары звучали предположения, что та может стать основой будущего мира. Что механизм, который был запущен в Стамбуле, созданный там Координационный центр, мог бы стать площадкой для переговоров Украины и россии, обсуждения условий некого перемирия. Ничего подобного не произошло, – подчеркивает эксперт. – И абсолютно понятно, что не произойдет — после эскалации, на которую пошла страна-агресор с псевдореферендумами, попытками новых аннексий, ракетным террором. Соответственно, российская сторона будет блокировать продолжение этого соглашения. Надеясь выторговать для себя новые условия, расширить российский экспорт".

По совам Евгении Габер, из четырех участников сделки — ООН, Турции, Украины и россии, продление соглашения фактически не поддерживает лишь рф.

"На днях министр инфраструктуры Украины Курбаков обсуждал с турецкой стороной варианты продления сделки. Пока официальная Анкара подтверждает заинтересованность в этом. Но уверяет, что понимает и обеспокоенность россиян. Так что Турция, похоже, вновь готова выступать посредником, чтобы найти точки соприкосновения. Не исключаю, что речь также идет о списке стран, куда в приоритетном порядке будет направляться украинское зерно. Было много критики, в том числе в турецких СМИ, что оно идет в Европу, а не в голодающие стран Африки и Ближнего Востока. Поэтому, возможно, неким дополнительным пунктом утвердят соответствующий список государств, куда в первую очередь отправятся украинские злаковые. Также прогнозирую, что россия будет требовать через Турцию режима прекращения огня, чтобы получить тактическую паузу и восстановить ресурсы. А Турция, возможно, станет озвучивать меседжи, что каждая война заканчивается миром, что необходимо садиться за стол переговоров и так далее. Для Турции сохранение зерновой инициативы важно, потому что это один из немногих реальных успехов, где официальная Анкара сыграла важную роль", – констатирует Евгения Габер.

Экспорт украинской аграрной продукции позитивно влияет на мировые цены на продовольствие

Зерновая сделка крайне важна для нашей страны, уверен директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник. По его словам, мы не только вывозим зерно старого урожая, но и освобождаем элеваторы для нового, но зарабатываем миллиарды долларов. Это важная опора нашей измученной войной экономики. Потому, акцентирует эксерт, необходимо добиться не только продления сделки, но и расширения номенклатуры. Чтобы это касалось не только зерна, но и другой продукции, в том числе металлургической, химической.

"Кроме того, – продолжает Руслан Бортник, – важно понимать, что экспорт украинского аграрной продукции позитивно влияет на мировые цены на продовольствие, позволяет избежать глобальных кризисов в бедных странах, особенно африканских и азиатских".

Понимая, что благодаря экспорту сх-продукции Украина несколько поправляет ситуацию с наполнением госбюджета, сохраняет позитивные ожидания у аграрных производителей на следующий сезон, россияне начали новый этап шантажа в данном направлении, отмечает эксперт.

"Напомню, что рф, согласно условиям сделки, тоже может экспортировать свою аграрную продукцию. Но она хочет большего. А именно – снятие санкций с корабельных компаний, которые перевозят ее продукцию, со страховщиков, которые страхуют эти грозы. Кроме того, россия добивается возможности экспорта сх-продукции с захваченных украинских территорий", – рассказывает директор УИП.

По его мнению, вероятность того, что зерновая сделка может быть остановлена, достаточно высока.

"Россияне уже завершили основные поставки на внешние рынки. К тому же, у них остаются возможности выхода на азиатские рынки. Да, они нуждается в открытых коридорах, но не столь остро, как раньше. Потому идут на новый виток шантажа, – отмечает Руслан Бортник. – Украине в данной ситуации необходимо заручиться поддержкой Турции, Китая, ООН, других крупных игроков и международных организаций. И добиться продления сделки. Остановка которой, кроме очевидных экономических проблем, обострит безопасностные, ибо выведет порты юга нашей страны из-под защиты. Что приведет к новому этапу попыток захвата Одессы, Николаева российскими войсками".

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