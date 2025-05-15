Зеленского впервые с начала войны не пригласили на саммит НАТО: названа шокирующая причина

Впервые с начала полномасштабного вторжения России президента Украины Владимира Зеленского не пригласили к участию в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне. Причиной этого, вероятно, стала попытка "удовлетворения" президента США Дональда Трампа, сообщает Euractiv со ссылкой на свои источники.

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, большинство европейских лидеров надеялись на встречу с Зеленским во время саммита. Однако желание угодить Трампу и "получить его одобрительную реакцию на фотографиях" стало более важным фактором для организаторов.

Сейчас на повестке дня саммита только одна сессия, которая будет посвящена обсуждению среди представителей 32 стран-членов НАТО. Согласно источникам, Белый дом выразил сомнение в целесообразности выделения отдельной темы для Украины.

Два собеседника сообщили, что основной целью этого саммита является продемонстрировать единство Альянса. Приглашение Украины на встречу может создать напряженность, особенно из-за Трампа, который выступает за переговоры с Россией и выставляет условия против обретения Украиной членства в НАТО в ближайшей перспективе.

Один из источников заявил, что Украина присоединится к саммиту "в той или иной форме". Скорее всего, украинская делегация будет приглашена на сопутствующие мероприятия вокруг саммита на том же уровне, что и другие страны-партнеры Альянса, включая неформальный ужин лидеров. Такие мероприятия обычно включают в себя постоянных гостей, таких как Австралия, Босния и Герцеговина, Япония и Южная Корея.

Euractiv добавляет, что во время полномасштабной войны Украина постоянно присутствовала на саммитах НАТО. В 2022 году Киев принял участие виртуально на саммите в Мадриде, в 2023 году – лично на саммите в Вильнюсе, а в 2024 году – на саммите в Вашингтоне. Встреча в прошлом году также включала сессию в формате Совета НАТО-Украина.

Портал "Комментарии" писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu выразил надежду на сдвиги в направлении мирного урегулирования войны в Украине уже в ближайшие недели.