Зеленского призвали ветировать закон о правах инвалидов на труд: что с ним не так

Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на законопроект о внесении изменений в законодательство, касающийся прав лиц с инвалидностью на труд, принятый 15 января 2025 года. Об этом сообщается на платформе петиций президенту.

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Ассамблея указывает, что этот законопроект негативно повлияет на права лиц с инвалидностью, их общественные организации и предприятия, основанные ими. Также в процессе принятия законопроекта №5344-д было нарушено несколько процедур.

Автор петиции Марина Бабец обращает внимание, что в соответствии с принятым законопроектом предусмотрено:

− отмена финансирования обучения и реабилитации лиц с инвалидностью, в частности социальной, профессиональной, физкультурно-спортивной и трудовой реабилитации;

− прекращение поддержки для оснащения рабочих мест техническими средствами, а также для создания надлежащих санитарно-гигиенических и технических условий на рабочих местах лиц с инвалидностью, в частности на предприятиях общественных организаций, трудоустраивающих тысячи людей с инвалидностью, в том числе поставляющих продукцию Вооруженных сил Украины;

− отмена налоговых льгот для предприятий общественных организаций лиц с инвалидностью из-за несоответствия Налоговому кодексу Украины;

− отмена норм по выпуску литературы шрифтом Брайля для незрячих граждан и механизмов финансирования производства такой литературы.

"Комментарии" уже писали, что на сайте Кабинета министров появилась петиция, предлагающая запретить экстрасенсы в новостях и телемарафонах. Автор петиции, Наталья Яковлева, считает, что появление гадателей и тарологов на экранах украинского телевидения является обманом зрителей и может быть даже опасным, поскольку некоторые из них имеют пророссийские взгляды.